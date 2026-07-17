Kupisz auto do 3 tys. zł i nie zapłacisz podatku. Rząd szykuje zmiany

Rząd planuje podwyższyć limit zwolnienia z podatku PCC od samochodu kupowanego od osoby prywatnej. Jeśli propozycja wejdzie w życie, nabywcy pojazdów o wartości do 3 tys. zł nie będą musieli płacić 2-procentowego podatku ani składać deklaracji PCC-3.

Wyższy limit zwolnienia z podatku PCC

Ministerstwo Finansów i Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie limitu wartości transakcji zwolnionych z podatku od czynności cywilnoprawnych z obecnych 1000 zł do 3000 zł.

Obecnie osoba kupująca samochód od osoby prywatnej musi zapłacić podatek w wysokości 2 proc. wartości pojazdu, chyba że jego wartość nie przekracza 1000 zł. Zwolnienie nie dotyczy natomiast aut kupowanych od firm, gdzie transakcja jest dokumentowana fakturą VAT.

Dlaczego rząd chce zmienić przepisy?

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, obecny limit obowiązuje niezmiennie od 1 stycznia 2001 r. Od tego czasu znacząco wzrosły wynagrodzenia oraz ceny, przez co próg zwolnienia przestał odpowiadać realiom rynku.

Resort zwraca uwagę, że pobór podatku od bardzo tanich rzeczy często okazuje się nieefektywny. Koszty związane z jego rozliczeniem i ewentualnym prowadzeniem postępowań podatkowych mogą być zbliżone do samej kwoty należnego podatku lub nawet ją przewyższać.

Kiedy zmiany mogą wejść w życie?

Projekt nie wskazuje konkretnej daty obowiązywania nowych przepisów dotyczących PCC. Z uzasadnienia wynika jednak, że mają one wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Przed wejściem w życie musi jeszcze przejść pełną ścieżkę legislacyjną, obejmującą prace parlamentarne oraz podpis prezydenta. Według autorów projektu realnym terminem obowiązywania nowych zasad może być ostatni kwartał bieżącego roku.

Jakie auta będzie można kupić bez podatku?

Podniesienie limitu do 3 tys. zł oznacza, że bez podatku będzie można kupić wiele starszych samochodów z przełomu lat 2000–2005. W tej cenie dostępne są m.in. modele segmentu B, takie jak Renault Clio czy Peugeot 206.

Choć wiele takich aut ma skromne wyposażenie, często można znaleźć egzemplarze z udokumentowaną historią i przebiegiem oraz wyposażone w podstawowe systemy bezpieczeństwa, takie jak ABS czy poduszka powietrzna kierowcy.