ZUS przekroczy kolejną granicę. Przedsiębiorcy zapłacą ponad 2 tys. zł

W 2027 roku wzrosną zarówno składki społeczne przedsiębiorców, jak i minimalna składka zdrowotna. Ostateczne kwoty nie są jeszcze zatwierdzone, ale znane są już parametry, na podstawie których można wyliczyć wysokość obciążeń. Jednym z kluczowych wskaźników będzie prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Duży ZUS w 2027 roku przekroczy 2 tys. zł

Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających pełny ZUS wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W projekcie budżetu na 2027 rok przyjęto kwotę 10 033 zł, co daje 6019,80 zł podstawy wymiaru.

Z wyliczeń wynika, że pełne składki społeczne wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i składką na Fundusz Pracy wyniosą w 2027 roku 2052,15 zł miesięcznie.

– Skutek dla firm jest taki, że pełne składki społeczne przedsiębiorcy po raz pierwszy w historii przekroczą 2000 zł miesięcznie, a razem ze składką zdrowotną miesięczny ZUS zbliży się do 2,5 tys. zł – wylicza Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Sześć lat i wzrost o ponad 100 proc.

Dla porównania, w 2026 roku pełne składki społeczne wynoszą 1926,76 zł miesięcznie. W ciągu roku różnica wyniesie więc 125,39 zł miesięcznie, czyli ponad 1500 zł. Zdaniem eksperta perspektywa długoterminowa jest tu bardziej wymowna niż sam roczny wzrost.

– W 2021 r. pełne składki społeczne z chorobowym wynosiły 998,37 zł. W 2027 r. będzie to 2052,15 zł, czyli o 105 proc. więcej. W ujęciu kwotowym to 1053,78 zł więcej miesięcznie i blisko 12,6 tys. zł rocznie. Dzisiejszy przedsiębiorca w niecałe pół roku oddaje do ZUS tyle, ile sześć lat temu płacił przez cały rok – wskazuje Juszczyk.

Działalność nierejestrowana z nowym kwartalnym limitem

Wyższa płaca minimalna podnosi też limit działalności nierejestrowanej.

– Od 2026 r. jest on liczony kwartalnie i wynosi 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2027 r. będzie to 11 137,50 zł przychodu należnego w kwartale wobec 10 813,50 zł w tym roku. Kwartalne rozliczenie limitu ma szczególne znaczenie przy sprzedaży sezonowej, gdzie jeden mocny miesiąc dalej pozwala rozliczać się w ten sposób – wskazuje ekspert.

Do ZUS trzeba doliczyć składkę zdrowotną

Składki społeczne to jednak nie cały rachunek. Przedsiębiorca musi jeszcze zapłacić składkę zdrowotną.

– Przy minimalnym wynagrodzeniu 4950 zł minimalna składka zdrowotna wyniesie 445,50 zł miesięcznie wobec 432,54 zł obecnie, czyli o 12,96 zł więcej. Rocznie to 155,52 zł. Dla rozliczających się skalą i liniowo nowa kwota obowiązywać będzie od lutego 2027 r., bo rok składkowy trwa od 1 lutego do 31 stycznia. Za styczeń 2027 r. minimalna składka będzie jeszcze niższa – wylicza Juszczyk.

Przypomina, że składkę zdrowotną, podobnie jak składki społeczne, trzeba zapłacić niezależnie od tego, czy firma osiągnie dochód, czy zamknie miesiąc stratą.

Wakacje od ZUS nadal obowiązują

Od 1 listopada 2024 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. wakacji składkowych. Pozwalają one osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub będącym wspólnikiem spółki cywilnej nie zapłacić składek społecznych i składki na Fundusz Pracy za jeden wybrany miesiąc w roku.

– Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. Z ulgi będzie można skorzystać również w 2027 r., po spełnieniu warunków i złożeniu wniosku w listopadzie roku poprzedzającego wybrany miesiąc – przypomina Juszczyk.

Kwoty na 2027 rok nie są jeszcze ostateczne

Wyliczenia dotyczące składek ZUS na 2027 rok wynikają z obecnych założeń dotyczących płacy minimalnej i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

– Obie kwoty mają na razie status projektowy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia musi zostać ostatecznie przyjęta przez Radę Ministrów, a prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynika z projektu ustawy budżetowej, który przejdzie jeszcze ścieżkę parlamentarną. Historia pokazuje jednak, że parametry z projektu budżetu rzadko zmieniają się na etapie prac w Sejmie, a rząd raczej podnosi prognozę płac, niż ją obniża – zauważa Juszczyk.

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