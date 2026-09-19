Grzybobranie pod lupą fiskusa. Surowe kary za ukrywanie dochodu
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Grzybobranie pod lupą fiskusa. Surowe kary za ukrywanie dochodu

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Grzybobranie
Grzybobranie Źródło: Shutterstock
Jesień nadchodzi, grzybiarze gotowi, a fiskus patrzy czujnym okiem. Podatek od zebranych grzybów może niektórych zaskoczyć.

Sezon na grzyby właśnie się zaczyna. Ceny tych leśnych przysmaków do najtańszych nie należą, co sprawia, że dla wielu osób zbieranie runa leśnego staje się nie tylko pasją, ale i sposobem na dodatkowy zarobek. Jednak warto pamiętać, że sprzedaż grzybów może wiązać się z obowiązkami wobec fiskusa, który patrzy na grzybiarzy czujnym okiem.

Sprzedaż grzybów a podatek

Dochody ze sprzedaży grzybów, jagód czy ziół dziko rosnących w lasach i na łąkach są generalnie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

– Samo zbieranie grzybów nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. Również dochody ze sprzedaży grzybów leśnych są zwolnione z PIT, jeżeli pochodzą ze zbioru dokonanego osobiście lub z udziałem członków najbliższej rodziny – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt, i jako podstawę prawną wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy o PIT.

– Przepis nie przewiduje limitu kwotowego zwolnienia, a objętych nim dochodów nie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym – dodaje ekspert.

Warto też pamiętać, że zwolnienie nie dotyczy innych surowców pozyskiwanych z lasu, takich jak kora, igliwie czy choinki. W tych przypadkach przepisy ustawy o PIT nie mają zastosowania, ponieważ traktuje się je jako przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Inaczej wygląda sytuacja osoby, która kupuje grzyby od innych zbieraczy i następnie je odsprzedaje. Taki handel nie korzysta z tego zwolnienia.

– Podobnie jest w przypadku zbiorów wykonywanych przez zatrudnione osoby spoza najbliższej rodziny. Wówczas trzeba ustalić zasady rozliczenia podatku odpowiednie do charakteru prowadzonej sprzedaży. W przypadku nieudokumentowania takiego przychodu grozi nam stawka podatku w wysokości 75 proc. To szczególna stawka dotycząca przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Jakie są kary za ukrywanie dochodów ze sprzedaży zebranych grzybów?

Podatek od zebranych grzybów to niejedyny aspekt, o którym trzeba pamiętać. Ukrywanie przychodów grozi surowymi karami – urząd skarbowy może nałożyć podatek w wysokości 75 proc. od niezadeklarowanego dochodu.

Jak łatwo wyliczyć, za każde 1 tys. zł niezadeklarowanego dochodu podatnik może zapłacić dodatkowe 750 zł kary.

Ponadto sprzedaż grzybów świeżych jest możliwa wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach, po uzyskaniu atestu wydanego przez klasyfikatora lub grzyboznawcę.

Za nielegalne zbieranie w parkach narodowych, rezerwatach czy młodnikach grozi mandat do 500 zł, a w przypadku gatunków chronionych sprawa może trafić do sądu – grzywna nawet do 5 tys. zł.

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Źródło: WPROST.pl / inFakt