Obowiązkowa opłata z rekordową podwyżką. Od stycznia stawki wejdą na inny poziom

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość abonamentu na 2027 r. Za używanie telewizora albo telewizora i radia trzeba będzie płacić 34,50 zł miesięcznie. To o 4 zł więcej niż w 2026 r. Przy płatnościach co miesiąc roczny koszt wyniesie 414 zł, czyli wzrośnie o 48 zł. Posiadacze wyłącznie odbiornika radiowego zapłacą 10,80 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 9,50 zł. W skali roku oznacza to wydatek w wysokości 129,60 zł. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajdują się zarówno telewizor, jak i radio, nie nalicza się dwóch oddzielnych abonamentów. Obowiązuje jedna, wyższa opłata za oba rodzaje odbiorników.

Abonament RTV 2027. Opłata może być niższa pod jednym warunkiem

Abonament należy opłacać z góry do 25. dnia miesiąca. KRRiT przewidziała zniżki dla osób regulujących należność za dłuższy okres. Przy płatności za cały rok rabat wyniesie 10 proc.

Zamiast 414 zł użytkownik telewizora zapłaci wówczas 372,60 zł. Roczna opłata za samo radio spadnie z 129,60 do 116,70 zł. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest dokonanie wpłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca objętego rozliczeniem.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Zwolnienia przysługują między innymi osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, całkowicie niezdolnym do pracy, niewidomym i niesłyszącym spełniającym ustawowe warunki, a także osobom bezrobotnym, pobierającym rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek przedemerytalny. Prawo do zwolnienia mają również niektóre grupy kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz weteranów poszkodowanych.

Bez abonamentu mogą korzystać z odbiorników także emeryci po ukończeniu 60 lat, jeśli wysokość ich emerytury nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego roku. Samo ukończenie 60 lat nie wystarcza.

Natomiast osoby, które ukończyły 75 lat i mają zarejestrowany odbiornik, są zwolnione z mocy prawa. Pozostali uprawnieni muszą zgłosić zwolnienie w placówce Poczty Polskiej i przedstawić wymagane dokumenty.

Za co płacimy abonament?

Obowiązek jest związany z używaniem odbiornika, a nie z wyborem oglądanych lub słuchanych programów. Opłacanie telewizji kablowej, satelitarnej albo platformy cyfrowej nie zwalnia więc z abonamentu RTV. Wpływy z opłat służą finansowaniu misji mediów publicznych, w tym programów informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych oraz nadawania komunikatów alarmowych.

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