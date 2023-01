Polacy nie chcą przyjęcia euro. Premier publikuje spot uderzający w opozycję

64 proc. Polaków nie chce przyjęcia euro. Takie wyniki wskazał najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie Radia Zet. W negatywne wobec wspólnej waluty nastroje postanowił wpisać się rząd. Premier Mateusz Morawiecki mówił o tym na konferencji prasowej.

Polacy nie chcą euro. Premier ostrzega przed cenami

– Chciałbym przedstawić nasze spojrzenie na wejście Chorwacji do strefy euro – mają oni teraz do czynienia z chaosem cenowym, rosną gwałtownie ceny paliwa. Chaos inflacyjny, który daje się we znaki Chorwatom, jest dla nas bardzo poważnym ostrzeżeniem – mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 stycznia premier Mateusz Morawiecki.

– Sama wymiana waluty niczego nie daje. Liczy się jego siła nabywcza. Przy gwałtownym wzroście cen, mogłoby dojść do gwałtownego zubożenia polskiego społeczeństwa – dodał. Rząd wpisuje się w opublikowany przez Radio Zet sondaż, który pokazuje, że aż 64 proc. Polaków jest obecnie przeciwnych przyjęciu wspólnej europejskiej waluty.

Nie dla euro. Premier uderza w opozycję

11 stycznia na oficjalnym profilu premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku pojawił się nowy spot, w których szef rządu atakuję przedstawicieli opozycji, którzy wypowiadali się za koniecznością przyjęcia przez Polskę euro.

Odwołując się o nagłówków prasowych, które wskazują, jak wyglądają pierwsze dni po przyjęciu euro w Chorwacji, przedstawiciele rządu zaznaczają w nagraniu, że „identycznego kryzysu chce w Polsce opozycja”. W filmie zacytowano m.in. słowa Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Radosława Sikorskiego, Rafała Trzaskowskiego i Izabeli Leszczyny.

Morawiecki o przyjęciu euro: Niech nie zmuszają do tego Polaków

– Ja jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro z definicji i niezależnie od sytuacji gospodarczej – mówi Donald Tusk na fragmencie nagrania. – Wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu – dodaje Szymon Hołownia.

– Jak Donald Tusk, czy Szymon Hołownia chcą się rozliczać w euro, to niech się rozliczają. Donald Tusk z resztą już kilka lat temu wybrał sobie drogę europejską i emeryturę w euro. Polaków niech do tego nie zmuszają – mówi w klipie premier Mateusz Morawiecki. Wypowiedź ta jest częścią wspomnianej konferencji prasowej.

