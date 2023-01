Bitcoin przekracza psychiczną granicę. Kursy kryptowalut wciąż rosną

Od wczoraj obserwujemy zauważalny wzrost popularnych kryptowalut jak Bitcoin i Ethereum. Zyski z czwartku dalej pną się w górę w piątek, a inwestorzy krypto mają się z czego cieszyć. Jak przedstawia się sytuacja?

Kurs kryptowalut – Bitcoin powyżej 19 tys. dolarów

Najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin (BTC) w tydzień zyskała już 13,4 proc. W przeciągu ostatnich 24 godzin lider rynku umocnił się zaś o niemałe 4,5 proc.

Jeszcze 11 stycznia, ok. godziny 17:00. token zaczął się wspinać od sumy 17 342 dolarów. W czwartek nad ranem osiągnął wyż na poziomie 18 269 dolarów, ale inwestorzy kryptowalutowi wyraźnie mieli ochotę na więcej.

O 16:00 w czwartek nastąpiła korekta do poziomu równo 18 tys. dolarów, ale już dwie godziny później BTC rozpoczął wspinaczkę górską i o 22:00 przekroczył psychiczną barierę 19 tys. dolarów. Następnie po miarę spokojnej nocy z niewielkimi obniżkami Bitcoin znów atakuje poziom 19 tys. dolarów w piątek 13.01, około godz. 12:00.

Kryptowaluta Ethereum z dalszymi wzrostami

Równie dobrze radzi sobie wicekról rynku kryptowalut, czyli Ethereum (ETH). Tu tygodniowy zysk to około 13,71 procent, a dzienna zmiana to ok. 1,2 proc.

11 stycznia, ok. godziny 17:00 także notowaliśmy niż – wtedy jeden token można było kupić za niecałe 1 324 dolary. Następnie kurs przebił barierę 1 400 dolarów, także ważny kamień milowy.

Dobowa wartość minimalna kryptowaluty wystąpiła o 15:55, gdy jeden token wart był 1 378,9 dolara. Maksimum zanotowaliśmy ok. 21:35 w czwartek – było to 1 431,8 dolara. Tu niestety podobieństwa z Bitcoinem się kończą. Przez noc cyfrowa waluta słabła, choć cały czas trzymała się powyżej progu 1 400 dolarów.

Obecnie nie obserwujemy jednak drugiego zrywu do wartości szczytowych. Ok. 12:30 kurs ETH to 1 413,8 dolara.

