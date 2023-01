Bitcoin przebija kolejny sufit. Kryptowaluty na fali wzrostowej

W ostatnich dniach kryptowaluty nie zawodzą i cały czas notują wzrosty. Inwestorzy ciągle ostrzą zęby na zyski, a Bitcoin miarowo notuje coraz wyższe wyniki.

Kursy kryptowalut – Bitcoin warty ponad 21 tys. dolarów

W ostatnim czasie rozpoznawalna kryptowaluta Bitcoin (BTC) parokrotnie przekroczyła psychologiczną granicę 21 000 dolarów. Tygodniowe zyski tokena wynoszą już ponad 20 proc., lecz przez ostatnią dobę zysk to symboliczne pół procenta.

Po raz pierwszy BTC przekroczył 21 tys. dolarów w nocy z 14 na 15 stycznia. Przez niedzielę kurs zbliżał się i opadał z magicznej granicy. Ok. 2:00 w poniedziałek kryptowaluta znów przekroczyła 21 tys. Wyż ostatniej doby ustanowił się na poziomie 21 340 dolarów około 3:25 rano. Niedługo potem nastąpiła jednak korekta do poziomu 231,1 tys. dolarów.

Około 9:00 rano nastąpiło tąpnięcie z poziomu 21 121 dolarów do 20 760 dolarów o godzinie 10:00. W chwili pisania tych słow ok. 13:15 kurs BTC to 20 862 dolary.

Ethereum wciąż się umacnia

W przypadku drugiej na rynku kryptowaluty – Ethereum (ETH) – przekroczenie granicy 1500 dolarów nastąpiło nieco wcześniej. Ostry rajd kursy obserwowaliśmy między 1:00 a 2:00 w nocy w sobotę 14 stycznia. Wtedy ETC skoczyło z 1451 do 1544 dolarów.

Przez cały weekend Ethereum utrzymywało się powyżej poziomu 1520 dolarów. Dobowy wyż w wysokości 1578 dolarów padł ok. 3:30 w poniedziałek. Nie ma jednak mowy o przekroczeniu granicy 1600 dolarów, bo token także zanotował dynamiczną obniżkę na początku tygodnia.

Około 9:00 kurs w godzinę spadł z 1566 do 1538 dolarów. Po paru korektach ok. 13:15 wartość ETC to około 1545 dolarów.

