Tłusty weekend dla Bitcoina. Kryptowaluty kontynuują wzrosty

W ostatni weekend kursy kryptowalut sięgnęły jeszcze wyżej, a Bitcoin wspiął się na aż dwa kolejne szczyty. Ethereum nie pozostawało dłużne starszemu bratu i także przebiło ważną barierę psychologiczną. Wszystko to mimo niepokojących informacji o bankructwach na rynku kryptowalut.

Kurs Bitcoina z kursem ponad 23 000 dolarów

Najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin (BTC) od pewnego czasu utrzymywała się w okolicach 20 tys. dolarów. W pewnym momencie igrała po obu stronach psychologicznej granicy 21 000 dol., ale w weekend wzbiła się na kolejne wyżyny.

Podczas dołka w piątkowy poranek token osłabił się poniżej wspomnianego wyżej progu i wart był 20 932 dolary. Niewiele wskazywało na to, że jeszcze tego samego dnia dojdzie do prawdziwej eksplozji na rynku.

Około 13:30 w piątek Bitcoin wrócił ponad 21 tys., ale był to dopiero początek wspinaczki górskiej. Początkowo miarowe wzrosty kryptowaluty wieczorem zmieniły się w rajd i już o 21:40 Bitcoin przebił poziom 22 049 dolarów. Waluta na pewien czas ustatkowała się na poziomie 22,6 tys. dolarów.

W sobotni poranek inwestorzy zdobyli kolejny szczyt w szybkiej fali wzrostowej rozpoczętej ok. 10:30. Już o 11:20 Bitcoin osiągnął maksimum rzędu 23 246 dolarów, z którego jednak równie dynamicznie spadł. Przez większość soboty kurs utrzymywał się jednak powyżej 23 tysięcy dolarów.

W niedzielę gówna kryptowaluta opadła z sił i nie była w stanie utrzymać wysokiego poziomu. Po ostatnim zrywie ok. 16:40 nastąpiła korekta, a od 21:00 zaczął się szybki spadek w okolice 22,4 tys. dol.

W poniedziałek ok. 9:30 bieżący kurs Bitcoina to ok. 22 703 dolary.

Ethereum powyżej granicy 1 600 dolarów

Ethereum (ETC) także ma się czym pochwalić. Druga kryptowaluta rynku zaliczyła swój dołek jeszcze w czwartek, kiedy około 14:20 jeden token wart był 1 516 dolarów. Większość piątku ETC spędziło na poziomie ok. 1 550 dolarów, aż do rajdu bardzo podobnego do tego w BTC.

Od ok. 17:00 w piątek kryptowaluta zaczęło się szybko wspinać i tuż po 21:00 wypłynęła ponad 1 600 dolarów. Maksimum ostatnich dni ETC osiągnęło w sobotę ok. 11:25. Wartość jednego cyfrowego tokena wyniosła wtedy 1 673 dolary, choć nie udało się jej utrzymać na dłużej. Niedziela minęła zaś pod znakiem spadków, choć nadal paręnaście dolarów powyżej psychologicznej granicy 1,6 tys. USD.

W poniedziałek ok. 9:30 bieżący kurs Ethereum wynosi ok. 1 633 dolary.

