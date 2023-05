Złoty pozostaje mocny wobec innych walut. To już trzeci miesiąc z rzędu

Kwiecień był trzecim miesiącem z rzędu, gdy złoty zyskiwał na wartości wobec walut obcych, a zwłaszcza wobec euro. Kurs EUR/PLN znalazł się dzięki temu na najniższym poziomie od czerwca 2022 r.

We wspomnianym kwietniu złoty zyskał do euro nieco ponad 2 proc., co było największą skalą aprecjacji od października 2022 r. Wtedy złoty zyskał 2,9 proc. Tymczasem w relacji do dolara amerykańskiego nasza rodzima waluta zyskała 3,66 proc., docierając do poziomów ostatnio obserwowanych w lutym 2022 r. Skala umocnienia wobec USD w kwietniu była z kolei największa od listopada ubiegłego roku. Również PLN umocnił się w kwietniu w relacji do szwajcarskiego franka, jednak tu skala była najmniejsza i wyniosła zaledwie 1,3 proc.

Złoty pozostaje silny mimo decyzji banków centralnych

Złoty zatem, mimo dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz takiej samej perspektywy dla ruchu w strefie euro, co powoduje zmniejszenie różnicy w oprocentowaniu waluty między sobą, pozostaje silny.

Wydaje się, że głównym czynnikiem powodującym siłę naszej rodzimej waluty jest duża nadwyżka eksportu nad importem, ponieważ w innych okolicznościach PLN mógłby być zdecydowanie słabszy. Zmniejszająca się różnica w stopach procentowych między USA, strefą euro i Polską powinna działać na niekorzyść naszej waluty.

Stopy procentowe na razie nie spadną

Czy w Polsce są szanse na zmiany stóp procentowych? Wydaje się, że na tę chwilę są one niewielkie, chociaż możliwe na jesieni, aby NBP pokazał jedną obniżkę o 25 punktów.

Z tej perspektywy siła złotego może zostać poddana próbie, a obecne poziomy obserwowane na euro, dolarze czy franku mogą być jednymi z korzystniejszych dla ewentualnego nabycia walut obcych.

Czytaj też:

Co zrobi Fed? Eksperci tracą pewność przez kolejne zawirowania na rynkuCzytaj też:

„Kryptowaluty umarły”. Inwestor wieści koniec Bitcoina