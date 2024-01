Kryptowaluty wystrzeliły. Bitcoin na poziomie niewidzianym od roku

Takich poziomów na rynku kryptowalut nie widziano od ponad roku, gdy zaczął się gigantyczny krach spowodowany przez kłopoty Luny. To wtedy po raz ostatni bitcoin wart był ponad 45 tysięcy dolarów. W nocy z 1 na 2 stycznia największa z kryptowalut ponownie przekroczyła ten poziom, ale tym razem robi to w trendzie wzrostowym.

Bitcoin z ogromnymi wzrostami

Obecnie za jednego Bitcoina trzeba zapłacić ponad 45 tysięcy dolarów, co stanowi wzrost dobowy o ponad 7 proc. W ujęciu tygodniowym największa z kryptowalut podrożała o ponad 5,5 proc. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, za swoim “starszym bratem” podąża także Ethereum. Za jedną sztukę trzeba o poranku zapłacić 2 380 dolarów i choć wzrost dobowy nie jest tak imponujący, bo wynosi tylko 4,7 proc., to w ujęciu tygodniowym jest nawet lepiej, niż w przypadku Bitcoina. Tutaj jest to aż 6,3 proc.

Duże wzrosty w ostatniej dobie zaliczyły także Solana i Avalanche. Pierwsza z kryptowalut urosła w 24 godziny aż o blisko 11 proc. Druga zaliczyła wzrost o niemal 12 proc.

Kryptowaluty, czyli co?

Kryptowaluty to wirtualne lub cyfrowe środki płatnicze, które opierają się na technologii blockchain lub podobnych technologiach rozproszonych ksiąg rachunkowych. Blockchain jest rodzajem rozproszonej bazy danych, która chroni transakcje poprzez zapisywanie ich w sposób niezmienialny i transparentny. Najbardziej znaną kryptowalutą jest Bitcoin, który został wprowadzony w 2009 roku przez osobę lub grupę osób działającą pod pseudonimem Satoshi Nakamoto.

Kryptowaluty działają na zasadzie decentralizacji, co oznacza, że nie są kontrolowane przez żadną centralną instytucję finansową, taką jak bank centralny czy rząd. Zamiast tego transakcje są autoryzowane i rejestrowane za pomocą technologii blockchain, co sprawia, że są odporne na fałszowanie i trudne do manipulacji.

