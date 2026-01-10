Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?
Dodano: 
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu Źródło: Shutterstock / Sebaguir
Po nerwowej końcówce starego roku pierwszy pełny tydzień stycznia przyniósł wyraźne uspokojenie na rynku walut. Dolar konsekwentnie się umacniał, funt zakończył tydzień powyżej poniedziałkowego poziomu, euro pozostało stabilne z niewielką zwyżką, a frank szwajcarski jako jedyna z głównych walut zanotował wyraźną stratę.

Królem tygodnia został dolar, który odnotował największy wzrost wobec złotego.

Analiza tygodnia (5–9 stycznia)

Dolar amerykański (USD) – konsekwentnie w górę

W poniedziałek dolar kosztował 3,6045 zł, w środę wzrósł do 3,6035 zł, w czwartek umocnił się do 3,6070 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,6184 zł. Oznacza to wyraźny ruch wzrostowy w drugiej części tygodnia i stopniowe osłabienie złotego wobec dolara.

Euro (EUR) – stabilizacja z minimalną zwyżką

Euro rozpoczęło tydzień na poziomie 4,2110 zł. W kolejnych dniach notowania zmieniały się nieznacznie: 4,2105 zł w środę, 4,2119 zł w czwartek i 4,2127 zł w piątek. Skala zmian była minimalna, co wskazuje na równowagę pomiędzy euro a złotym.

Frank szwajcarski (CHF) – lekkie osłabienie

W poniedziałek frank kosztował 4,5263 zł, w środę wzrósł do 4,5279 zł, w czwartek utrzymał się na poziomie 4,5228 zł, a w piątek spadł do 4,5222 zł. Po krótkim umocnieniu w środku tygodnia frank oddał część zysków i zakończył tydzień poniżej poniedziałkowego poziomu.

Funt szterling (GBP) – zmiennie, ale na plusie

Funt rozpoczął tydzień od 4,8458 zł. W środę wyraźnie wzrósł do 4,8629 zł, w czwartek spadł do 4,8471 zł, by w piątek zamknąć tydzień na poziomie 4,8525 zł. Wahania były dość wyraźne, jednak końcówka tygodnia przyniosła umocnienie funta wobec złotego.

Podsumowanie tygodnia (5–9 stycznia)

  • USD: +1,39 gr (z 3,6045 zł do 3,6184 zł)
  • EUR: +0,17 gr (z 4,2110 zł do 4,2127 zł)
  • CHF: –0,41 gr (z 4,5263 zł do 4,5222 zł)
  • GBP: +0,67 gr (z 4,8458 zł do 4,8525 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 5 do 9 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 9 stycznia

  • dolar – 3,6184 zł
  • euro – 4,2127 zł
  • frank szwajcarski – 4,5222 zł
  • funt szterling – 4,8525 zł

Kursy walut – czwartek, 8 stycznia

  • dolar – 3,6070 zł
  • euro – 4,2119 zł
  • frank szwajcarski – 4,5228 zł
  • funt szterling – 4,8471 zł

Kursy walut – środa, 7 stycznia

  • dolar – 3,6035 zł
  • euro – 4,2105 zł
  • frank szwajcarski – 4,5279 zł
  • funt szterling – 4,8629 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 stycznia

  • dolar – 3,6045 zł
  • euro – 4,2110 zł
  • frank szwajcarski –4,5263 zł
  • funt szterling – 4,8458 zł

Kiedy NBP podaje notowania?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

  • tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
  • tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
  • tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl