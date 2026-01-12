Kursy walut 12 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Początek tygodnia przyniósł wyraźne umocnienie polskiej waluty wobec głównych walut światowych. Po piątkowym osłabieniu złotego dzisiejsze notowania pokazują spadki kursów dolara, euro i franka szwajcarskiego, choć zmiany te mają charakter umiarkowany.
Złoty częściowo odrobił straty z końca minionego tygodnia, a największą korektę zanotował funt szterling, który stracił kilka groszy w porównaniu z piątkowym kursem.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara spadł z 3,6184 zł do 3,6037 zł, co oznacza spadek o 1,47 gr. To umiarkowana korekta po piątkowym wzroście wartości dolara wobec złotego.
Euro (EUR)
Kurs euro zmniejszył się z 4,2127 zł do 4,2097 zł (-0,30 gr). Spadek jest niewielki, co wskazuje na utrzymanie względnej stabilności wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski lekko stracił na wartości, spadając z 4,5222 zł do 4,5212 zł (-0,10 gr). To minimalna zmiana, pokazująca zachowanie stabilności szwajcara na początku tygodnia.
Funt szterling (GBP)
Najbardziej wyraźna zmiana dotyczyła funta. Kurs spadł z 4,8525 zł do 4,8482 zł, czyli o 4,3 gr. To największy spadek w dzisiejszym zestawieniu walut głównych.
Podsumowanie dnia
- USD: -1,47 gr (z 3,6184 na 3,6037 zł)
- EUR: -0,30 gr (z 4,2127 na 4,2097 zł)
- CHF: -0,10 gr (z 4,5222 na 4,5212 zł)
- GBP: -4,3 gr (z 4,8525 na 4,8482 zł)
Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia
- dolar – 3,6037 zł
- euro – 4,2097 zł
- frank szwajcarski – 4,5212 zł
- funt szterling – 4,8482 zł
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 5 do 9 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 9 stycznia
- dolar – 3,6184 zł
- euro – 4,2127 zł
- frank szwajcarski – 4,5222 zł
- funt szterling – 4,8525 zł
Kursy walut – czwartek, 8 stycznia
- dolar – 3,6070 zł
- euro – 4,2119 zł
- frank szwajcarski – 4,5228 zł
- funt szterling – 4,8471 zł
Kursy walut – środa, 7 stycznia
- dolar – 3,6035 zł
- euro – 4,2105 zł
- frank szwajcarski – 4,5279 zł
- funt szterling – 4,8629 zł
Kursy walut – poniedziałek, 5 stycznia
- dolar – 3,6045 zł
- euro – 4,2110 zł
- frank szwajcarski –4,5263 zł
- funt szterling – 4,8458 zł
Kiedy NBP podaje notowania?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.
