Kursy walut 12 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Początek tygodnia przyniósł wyraźne umocnienie polskiej waluty wobec głównych walut światowych. Po piątkowym osłabieniu złotego dzisiejsze notowania pokazują spadki kursów dolara, euro i franka szwajcarskiego, choć zmiany te mają charakter umiarkowany.

Złoty częściowo odrobił straty z końca minionego tygodnia, a największą korektę zanotował funt szterling, który stracił kilka groszy w porównaniu z piątkowym kursem.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara spadł z 3,6184 zł do 3,6037 zł, co oznacza spadek o 1,47 gr. To umiarkowana korekta po piątkowym wzroście wartości dolara wobec złotego.

Euro (EUR)

Kurs euro zmniejszył się z 4,2127 zł do 4,2097 zł (-0,30 gr). Spadek jest niewielki, co wskazuje na utrzymanie względnej stabilności wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski lekko stracił na wartości, spadając z 4,5222 zł do 4,5212 zł (-0,10 gr). To minimalna zmiana, pokazująca zachowanie stabilności szwajcara na początku tygodnia.

Funt szterling (GBP)

Najbardziej wyraźna zmiana dotyczyła funta. Kurs spadł z 4,8525 zł do 4,8482 zł, czyli o 4,3 gr. To największy spadek w dzisiejszym zestawieniu walut głównych.

Podsumowanie dnia

USD: -1,47 gr (z 3,6184 na 3,6037 zł)

EUR: -0,30 gr (z 4,2127 na 4,2097 zł)

CHF: -0,10 gr (z 4,5222 na 4,5212 zł)

GBP: -4,3 gr (z 4,8525 na 4,8482 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia

dolar – 3,6037 zł

euro – 4,2097 zł

frank szwajcarski – 4,5212 zł

funt szterling – 4,8482 zł

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 5 do 9 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 9 stycznia

dolar – 3,6184 zł

euro – 4,2127 zł

frank szwajcarski – 4,5222 zł

funt szterling – 4,8525 zł

Kursy walut – czwartek, 8 stycznia

dolar – 3,6070 zł

euro – 4,2119 zł

frank szwajcarski – 4,5228 zł

funt szterling – 4,8471 zł

Kursy walut – środa, 7 stycznia

dolar – 3,6035 zł

euro – 4,2105 zł

frank szwajcarski – 4,5279 zł

funt szterling – 4,8629 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 stycznia

dolar – 3,6045 zł

euro – 4,2110 zł

frank szwajcarski –4,5263 zł

funt szterling – 4,8458 zł

Kiedy NBP podaje notowania?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

