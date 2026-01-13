Kursy walut 13 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Po mocnym poniedziałku wtorek przyniósł lekkie osłabienie polskiej waluty wobec głównych walut świata. Dzisiejsze notowania pokazują wzrost kursów dolara, euro i franka szwajcarskiego, choć zmiany te mają charakter umiarkowany.
Największą korektę zanotował funt szterling – to on został królem dnia, zyskując 1,62 gr w stosunku do poniedziałkowej ceny. Wtorkowy skok brytyjskiej waluty jest wyraźny, ale do psychologicznej granicy 5 zł ciągle jeszcze długa droga przed funtem.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara wzrósł z 3,6037 zł do 3,6083 zł, co oznacza wzrost o 0,46 gr. To niewielka korekta, pokazująca stabilność USD wobec złotego na początku tygodnia.
Euro (EUR)
Kurs euro zwiększył się z 4,2097 zł do 4,2116 zł (+0,19 gr). Zmiana jest minimalna, co wskazuje na względną stabilność wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank lekko podrożał, z 4,5212 zł do 4,5235 zł (+0,23 gr). To niewielka zmiana, która pokazuje stabilne zachowanie CHF na rynku.
Funt szterling (GBP)
Najwyższą dynamikę zanotował funt, który wzrósł z 4,8482 zł do 4,8644 zł (+1,62 gr). To największa zmiana w zestawieniu, sugerująca lekkie wzmocnienie brytyjskiej waluty względem złotego.
Podsumowanie dnia
- USD: +0,46 gr (z 3,6037 na 3,6083 zł)
- EUR: +0,19 gr (z 4,2097 na 4,2116 zł)
- CHF: +0,23 gr (z 4,5212 na 4,5235 zł)
- GBP: +1,62 gr (z 4,8482 na 4,8644 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – wtorek, 13 stycznia
- dolar – 3,6083 zł
- euro – 4,2116 zł
- frank szwajcarski – 4,5235 zł
- funt szterling – 4,8644 zł
Czytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia
- dolar – 3,6037 zł
- euro – 4,2097 zł
- frank szwajcarski – 4,5212 zł
- funt szterling – 4,8482 zł
Czytaj też:
Rynek mieszkań zaskoczył spokojem. W tych miastach rekordowa oferta
Ceny walut w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 5 do 9 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 9 stycznia
- dolar – 3,6184 zł
- euro – 4,2127 zł
- frank szwajcarski – 4,5222 zł
- funt szterling – 4,8525 zł
Kursy walut – czwartek, 8 stycznia
- dolar – 3,6070 zł
- euro – 4,2119 zł
- frank szwajcarski – 4,5228 zł
- funt szterling – 4,8471 zł
Kursy walut – środa, 7 stycznia
- dolar – 3,6035 zł
- euro – 4,2105 zł
- frank szwajcarski – 4,5279 zł
- funt szterling – 4,8629 zł
Kursy walut – poniedziałek, 5 stycznia
- dolar – 3,6045 zł
- euro – 4,2110 zł
- frank szwajcarski –4,5263 zł
- funt szterling – 4,8458 zł
Czytaj też:
Górskie kurorty biją rekordy cen. Zakopane liderem drożyznyCzytaj też:
Przedmieścia w natarciu. „Prestiż przegrywa z rozsądkiem”