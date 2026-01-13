Kursy walut 13 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Po mocnym poniedziałku wtorek przyniósł lekkie osłabienie polskiej waluty wobec głównych walut świata. Dzisiejsze notowania pokazują wzrost kursów dolara, euro i franka szwajcarskiego, choć zmiany te mają charakter umiarkowany.

Największą korektę zanotował funt szterling – to on został królem dnia, zyskując 1,62 gr w stosunku do poniedziałkowej ceny. Wtorkowy skok brytyjskiej waluty jest wyraźny, ale do psychologicznej granicy 5 zł ciągle jeszcze długa droga przed funtem.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara wzrósł z 3,6037 zł do 3,6083 zł, co oznacza wzrost o 0,46 gr. To niewielka korekta, pokazująca stabilność USD wobec złotego na początku tygodnia.

Euro (EUR)

Kurs euro zwiększył się z 4,2097 zł do 4,2116 zł (+0,19 gr). Zmiana jest minimalna, co wskazuje na względną stabilność wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank lekko podrożał, z 4,5212 zł do 4,5235 zł (+0,23 gr). To niewielka zmiana, która pokazuje stabilne zachowanie CHF na rynku.

Funt szterling (GBP)

Najwyższą dynamikę zanotował funt, który wzrósł z 4,8482 zł do 4,8644 zł (+1,62 gr). To największa zmiana w zestawieniu, sugerująca lekkie wzmocnienie brytyjskiej waluty względem złotego.

Podsumowanie dnia

USD: +0,46 gr (z 3,6037 na 3,6083 zł)

EUR: +0,19 gr (z 4,2097 na 4,2116 zł)

CHF: +0,23 gr (z 4,5212 na 4,5235 zł)

GBP: +1,62 gr (z 4,8482 na 4,8644 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 13 stycznia

dolar – 3,6083 zł

euro – 4,2116 zł

frank szwajcarski – 4,5235 zł

funt szterling – 4,8644 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia

dolar – 3,6037 zł

euro – 4,2097 zł

frank szwajcarski – 4,5212 zł

funt szterling – 4,8482 zł

Ceny walut w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 5 do 9 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 9 stycznia

dolar – 3,6184 zł

euro – 4,2127 zł

frank szwajcarski – 4,5222 zł

funt szterling – 4,8525 zł

Kursy walut – czwartek, 8 stycznia

dolar – 3,6070 zł

euro – 4,2119 zł

frank szwajcarski – 4,5228 zł

funt szterling – 4,8471 zł

Kursy walut – środa, 7 stycznia

dolar – 3,6035 zł

euro – 4,2105 zł

frank szwajcarski – 4,5279 zł

funt szterling – 4,8629 zł

Kursy walut – poniedziałek, 5 stycznia

dolar – 3,6045 zł

euro – 4,2110 zł

frank szwajcarski –4,5263 zł

funt szterling – 4,8458 zł

