Kursy walut 14 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Dolar w górę, reszta walut w dół – tak żartobliwie można podsumować środowe notowania. Oczywiście „resztą świata” są w tym przypadku trzy europejskie waluty – euro, frank szwajcarski i funt szterling – które dziś lekko tracą wobec złotego, pokazując jego stabilną pozycję na rynku.
Królem wzrostów dnia jest wspomniany dolar amerykański. Jego kurs wzrósł o 0,56 gr względem wtorku, z 3,6083 zł do 3,6140 zł.
Największą korektę względem wtorku zanotował frank szwajcarski, który stracił 1,76 gr, a funt szterling, mimo spadku, pozostaje najbardziej zmienną walutą w tym tygodniu.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w środę wyniósł 3,6140 zł, co oznacza wzrost o 0,56 gr względem wtorku (3,6083 zł) i +1,03 gr w porównaniu do poniedziałku (3,6037 zł). USD pozostaje środowym liderem wzrostów i królem stabilności wobec złotego.
Euro (EUR)
Środa przyniosła minimalny spadek kursu euro do 4,2110 zł. W stosunku do wtorku (4,2116 zł) oznacza to -0,06 gr, a względem poniedziałku (4,2097 zł) wzrost +1,3 gr.
Frank szwajcarski (CHF)
Kurs franka wyniósł dziś 4,5059 zł, co oznacza spadek o 1,76 gr względem wtorku (4,5235 zł) i -1,53 gr względem poniedziałku (4,5212 zł). CHF dziś traci, a złoty pokazuje lekką siłę wobec franka.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztował dziś 4,8631 zł, co oznacza spadek o 1,3 gr względem wtorku (4,8644 zł) i wzrost +1,49 gr w porównaniu do poniedziałku (4,8482 zł). Choć spadł w środę, pozostaje najdynamiczniejszą walutą tygodnia.
Podsumowanie dnia
- USD: +0,56 gr (z 3,6083 zł do 3,6140 zł)
- EUR: -0,06 gr (z 4,2116 zł do 4,2110 zł)
- CHF: -1,76 gr (z 4,5235 zł do 4,5059 zł)
- GBP: -1,3 gr (z 4,8644 zł do 4,8631 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – środa, 14 stycznia
- dolar – 3,6140 zł
- euro – 4,2110 zł
- frank szwajcarski – 4,5059 zł
- funt szterling – 4,8631 zł
Czytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia
- dolar – 3,6037 zł
- euro – 4,2097 zł
- frank szwajcarski – 4,5212 zł
- funt szterling – 4,8482 zł
Kursy walut – wtorek, 13 stycznia
- dolar – 3,6083 zł
- euro – 4,2116 zł
- frank szwajcarski – 4,5235 zł
- funt szterling – 4,8644 zł
Czytaj też:
Mniej mieszkań, niższe ceny. Rynek wtórny zaskoczyłCzytaj też:
Abonament RTV może wynieść zero. Sprawdź, kto nie musi płacić