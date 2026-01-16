Kursy walut 16 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Koniec tygodnia przynosi osłabienie złotego. Piątkowe notowania wskazują na wzrosty wszystkich czterech głównych walut, jednak to dolar amerykański zanotował najwyższą dzienną zwyżkę, wyraźnie wysuwając się na prowadzenie.

Amerykańska waluta jest więc piątkowym królem dnia. Kurs dolara wzrósł niemal o 2 grosze względem czwartku. Euro, frank szwajcarski i funt szterling również umacniają się wobec złotego, choć zwyżki są nieco mniejsze.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w piątek wyniósł 3,6346 zł, co oznacza wzrost o 1,93 gr względem czwartku (3,6153 zł). USD jest dziś najsilniejszą walutą w zestawieniu i liderem wzrostów wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2192 zł. W porównaniu do czwartkowego poziomu 4,2068 zł oznacza to wzrost o 1,24 gr. Wspólna waluta umacnia się umiarkowanie, kontynuując spokojny, ale konsekwentny trend wzrostowy.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski wyceniany jest dziś na 4,5302 zł, co oznacza wzrost o 1,38 gr względem czwartku (4,5164 zł). CHF pozostaje stabilny, notując spokojny, ale wyraźny wzrost.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8692 zł, co daje wzrost o 1,12 gr względem czwartkowych notowań (4,8580 zł). Choć jego zwyżka jest najmniejsza w zestawieniu, GBP pozostaje najdroższą z głównych walut. Warto zauważyć, że brytyjska waluta coraz bardziej zbliża się do psychologicznej granicy 5 zł.

Podsumowanie dnia

USD: +1,93 gr (z 3,6153 zł do 3,6346 zł)

EUR: +1,24 gr (z 4,2068 zł do 4,2192 zł)

CHF: +1,38 gr (z 4,5164 zł do 4,5302 zł)

GBP: +1,12 gr (z 4,8580 zł do 4,8692 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 16 stycznia

dolar –3,6346 zł

euro –4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5302 zł

funt szterling – 4,8692 zł

Czytaj też:

Złoto z kolejnym rekordem. „Zasługa” Trumpa?

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 15 stycznia

dolar –3,6153 zł

euro –4,2068 zł

frank szwajcarski – 4,5164 zł

funt szterling – 4,8580 zł

Kursy walut – środa, 14 stycznia

dolar – 3,6140 zł

euro – 4,2110 zł

frank szwajcarski – 4,5059 zł

funt szterling – 4,8631 zł

Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia

dolar – 3,6037 zł

euro – 4,2097 zł

frank szwajcarski – 4,5212 zł

funt szterling – 4,8482 zł

Kursy walut – wtorek, 13 stycznia

dolar – 3,6083 zł

euro – 4,2116 zł

frank szwajcarski – 4,5235 zł

funt szterling – 4,8644 zł

Czytaj też:

Mniej mieszkań, niższe ceny. Rynek wtórny zaskoczyłCzytaj też:

Rynek mieszkań zaskoczył spokojem. W tych miastach rekordowa oferta