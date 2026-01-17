Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Miniony tydzień na rynku walut upłynął pod znakiem stopniowego osłabienia złotego wobec wszystkich głównych walut.

Najsilniej umacniał się dolar amerykański, który niemal każdego dnia notował nowe maksima tygodnia.

Funt szterling również zakończył tydzień wyraźnie powyżej poziomu z poniedziałku. Euro zachowywało się stabilnie, a frank szwajcarski poruszał się w wąskim przedziale wahań, kończąc tydzień nieznacznie wyżej.

Analiza tygodnia (12–16 stycznia)

Dolar amerykański (USD) – systematyczne umocnienie

Dolar rozpoczął tydzień w poniedziałek na poziomie 3,6037 zł. W kolejnych dniach notowania stopniowo rosły: 3,6083 zł we wtorek, 3,6140 zł w środę i 3,6153 zł w czwartek. W piątek kurs wzrósł do 3,6346 zł. Oznacza to konsekwentny trend wzrostowy i wyraźne osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty. Dolar był najsilniejszą walutą minionego tygodnia.

Euro (EUR) – niewielkie wahania i lekka zwyżka

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2097 zł. W trakcie tygodnia kurs zmieniał się nieznacznie: 4,2116 zł we wtorek, 4,2110 zł w środę i 4,2068 zł w czwartek. Piątkowe notowanie na poziomie 4,2192 zł przyniosło lekkie umocnienie euro. Skala zmian była jednak ograniczona, co wskazuje na względną równowagę pomiędzy euro a złotym.

Frank szwajcarski (CHF) – stabilnie, z lekkim wzrostem na koniec

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5212 zł. We wtorek wzrósł do 4,5235 zł, w środę spadł do 4,5059 zł, by w czwartek ponownie się umocnić do 4,5164 zł. W piątek kurs wzrósł do 4,5302 zł. Pomimo wahań w środku tygodnia, frank zakończył okres nieco powyżej poniedziałkowego poziomu.

Funt szterling (GBP) – zmienność i wyraźne umocnienie

Funt w poniedziałek kosztował 4,8482 zł. We wtorek wzrósł do 4,8644 zł, w środę nieznacznie spadł do 4,8631 zł, a w czwartek obniżył się do 4,8580 zł. Piątek przyniósł jednak wyraźne umocnienie do 4,8692 zł. Mimo dziennych wahań, cały tydzień zakończył się mocnym wzrostem wartości funta wobec złotego.

Czytaj też:

Stopy procentowe pozostają bez zmian. Co czeka kredytobiorców?

Podsumowanie tygodnia (12–16 stycznia)

USD: +3,09 gr (z 3,6037 zł do 3,6346 zł)

EUR: +0,95 gr (z 4,2097 zł do 4,2192 zł)

CHF: +0,90 gr (z 4,5212 zł do 4,5302 zł)

GBP: +2,10 gr (z 4,8482 zł do 4,8692 zł)

Czytaj też:

„Bezpieczny Kredyt 2 proc.” z haczykiem? Wyższe koszty dla niektórych kredytobiorców

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 12 do 16 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 16 stycznia

dolar – 3,6346 zł

euro – 4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5302 zł

funt szterling – 4,8692 zł

Kursy walut – czwartek, 15 stycznia

dolar – 3,6153 zł

euro – 4,2068 zł

frank szwajcarski – 4,5164 zł

funt szterling – 4,8580 zł

Kursy walut – środa, 14 stycznia

dolar – 3,6140 zł

euro – 4,2110 zł

frank szwajcarski – 4,5059 zł

funt szterling – 4,8631 zł

Kursy walut – wtorek, 13 stycznia

dolar – 3,6083 zł

euro – 4,2116 zł

frank szwajcarski – 4,5235 zł

funt szterling – 4,8644 zł

Kursy walut – poniedziałek, 12 stycznia

dolar – 3,6037 zł

euro – 4,2097 zł

frank szwajcarski – 4,5212 zł

funt szterling – 4,8482 zł

Czytaj też:

Podatek od nieruchomości w górę, ale nie wszędzie. W tym mieście zapłacą najmniejCzytaj też:

Mniej mieszkań, niższe ceny. Rynek wtórny zaskoczył