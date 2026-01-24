Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Miniony tydzień należał do złotego! Polska waluta wyraźnie zyskała w stosunku do czterech głównych walut. Najsilniej tracił dolar amerykański, który z dnia na dzień systematycznie zniżkował. Euro i frank szwajcarski również stopniowo taniały. Funt szterling zachowywał się bardziej zmiennie, jednak i on zakończył tydzień poniżej poziomu z początku okresu.

Królem tygodnia była zdecydowanie polska waluta, zaś najwyższe spadki odnotował dolar amerykański.

Analiza tygodnia (19–23 stycznia)

Dolar amerykański (USD) – wyraźny trend spadkowy

Dolar rozpoczął tydzień w poniedziałek na poziomie 3,6331 zł. We wtorek kurs spadł do 3,6054 zł, a w środę do 3,6118 zł. Czwartek przyniósł dalsze osłabienie do 3,6028 zł, a w piątek dolar potaniał do 3,5831 zł. Cały tydzień upłynął pod znakiem systematycznego spadku notowań, co oznacza wyraźne umocnienie złotego wobec amerykańskiej waluty.

Euro (EUR) – stopniowe osłabienie

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2231 zł. We wtorek kurs nieznacznie wzrósł do 4,2279 zł, jednak kolejne dni przyniosły spadki: 4,2271 zł w środę, 4,2128 zł w czwartek oraz 4,2050 zł w piątek. Skala zmian była umiarkowana, ale kierunek jednoznaczny – euro zakończyło tydzień niżej niż na jego początku.

Frank szwajcarski (CHF) – konsekwentnie w dół

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5476 zł. We wtorek wzrósł do 4,5608 zł, jednak od środy notowania zaczęły spadać: 4,5553 zł w środę, 4,5419 zł w czwartek i 4,5298 zł w piątek. Mimo chwilowego umocnienia na początku tygodnia frank zakończył okres wyraźnie taniej.

Funt szterling (GBP) – zmienność i lekki spadek

Funt w poniedziałek kosztował 4,8704 zł. We wtorek kurs spadł do 4,8583 zł, w środę utrzymał się na poziomie 4,8434 zł, a w czwartek pozostał bez zmian. Piątek przyniósł niewielkie odbicie do 4,8478 zł, jednak nie wystarczyło to do odrobienia strat z początku tygodnia. Funt zakończył tydzień poniżej poniedziałkowego poziomu.

Podsumowanie tygodnia (19–23 stycznia)

USD: −5,00 gr (z 3,6331 zł do 3,5831 zł)

EUR: −1,81 gr (z 4,2231 zł do 4,2050 zł)

CHF: −1,78 gr (z 4,5476 zł do 4,5298 zł)

GBP: −2,26 gr (z 4,8704 zł do 4,8478 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 23 stycznia

dolar – 3,5831 zł

euro – 4,2050 zł

frank szwajcarski – 4,5298 zł

funt szterling – 4,8478 zł

Kursy walut – czwartek, 22 stycznia

dolar – 3,6028 zł

euro – 4,2128 zł

frank szwajcarski – 4,5419 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – środa, 21 stycznia

dolar – 3,6118 zł

euro – 4,2271 zł

frank szwajcarski – 4,5553 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – wtorek, 20 stycznia

dolar – 3,6054 zł

euro – 4,2279 zł

frank szwajcarski – 4,5608 zł

funt szterling – 4,8583 zł

Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia

dolar – 3,6331 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5476 zł

funt szterling – 4,8704 zł

