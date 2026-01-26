Kursy walut 26 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Początek nowego tygodnia przynosi kolejne zmiany na rynku walutowym. Złoty wyraźnie umacnia się wobec dolara amerykańskiego, ale jednocześnie traci do euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga.
Najsilniejszą walutą dnia okazał się frank, który zanotował zdecydowanie największy wzrost względem końcówki ubiegłego tygodnia.
Osłabienie dolara wyróżnia się na tle pozostałych walut. Amerykańska waluta jako jedyna wyraźnie potaniała w porównaniu do piątkowych notowań NBP – to czyni dolara dzisiejszym królem dnia w kategorii spadków.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w poniedziałek wynosi 3,5499 zł. W porównaniu do piątkowego poziomu 3,5831 zł oznacza to spadek o 3,32 gr. USD jest najsłabszą walutą w zestawieniu i wyraźnie traci wobec złotego na starcie tygodnia.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2118 zł. To wzrost o 0,68 gr względem piątkowego kursu 4,2050 zł. Zwyżka jest umiarkowana, ale pokazuje lekkie osłabienie złotego wobec wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5758 zł, co oznacza wzrost aż o 4,60 gr względem końca ubiegłego tygodnia (4,5298 zł). CHF jest zdecydowanym liderem wzrostów i najsilniejszą walutą poniedziałkowej sesji.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8537 zł. W porównaniu do piątkowego kursu 4,8478 zł oznacza to wzrost o 0,59 gr. Brytyjska waluta umacnia się nieznacznie, pozostając jednocześnie najdroższą z czterech głównych walut.
Podsumowanie dnia
- USD: −3,32 gr (z 3,5831 zł do 3,5499 zł)
- EUR: +0,68 gr (z 4,2050 zł do 4,2118 zł)
- CHF: +4,60 gr (z 4,5298 zł do 4,5758 zł)
- GBP: +0,59 gr (z 4,8478 zł do 4,8537 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia
- dolar – 3,5499 zł
- euro – 4,2118 zł
- frank szwajcarski – 4,5758 zł
- funt szterling – 4,8537 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 23 stycznia
- dolar – 3,5831 zł
- euro – 4,2050 zł
- frank szwajcarski – 4,5298 zł
- funt szterling – 4,8478 zł
Kursy walut – czwartek, 22 stycznia
- dolar – 3,6028 zł
- euro – 4,2128 zł
- frank szwajcarski – 4,5419 zł
- funt szterling – 4,8434 zł
Kursy walut – środa, 21 stycznia
- dolar – 3,6118 zł
- euro – 4,2271 zł
- frank szwajcarski – 4,5553 zł
- funt szterling – 4,8434 zł
Kursy walut – wtorek, 20 stycznia
- dolar – 3,6054 zł
- euro – 4,2279 zł
- frank szwajcarski – 4,5608 zł
- funt szterling – 4,8583 zł
Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia
- dolar – 3,6331 zł
- euro – 4,2231 zł
- frank szwajcarski – 4,5476 zł
- funt szterling – 4,8704 zł
