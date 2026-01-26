Kursy walut 26 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Początek nowego tygodnia przynosi kolejne zmiany na rynku walutowym. Złoty wyraźnie umacnia się wobec dolara amerykańskiego, ale jednocześnie traci do euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga.

Najsilniejszą walutą dnia okazał się frank, który zanotował zdecydowanie największy wzrost względem końcówki ubiegłego tygodnia.

Osłabienie dolara wyróżnia się na tle pozostałych walut. Amerykańska waluta jako jedyna wyraźnie potaniała w porównaniu do piątkowych notowań NBP – to czyni dolara dzisiejszym królem dnia w kategorii spadków.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w poniedziałek wynosi 3,5499 zł. W porównaniu do piątkowego poziomu 3,5831 zł oznacza to spadek o 3,32 gr. USD jest najsłabszą walutą w zestawieniu i wyraźnie traci wobec złotego na starcie tygodnia.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2118 zł. To wzrost o 0,68 gr względem piątkowego kursu 4,2050 zł. Zwyżka jest umiarkowana, ale pokazuje lekkie osłabienie złotego wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5758 zł, co oznacza wzrost aż o 4,60 gr względem końca ubiegłego tygodnia (4,5298 zł). CHF jest zdecydowanym liderem wzrostów i najsilniejszą walutą poniedziałkowej sesji.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8537 zł. W porównaniu do piątkowego kursu 4,8478 zł oznacza to wzrost o 0,59 gr. Brytyjska waluta umacnia się nieznacznie, pozostając jednocześnie najdroższą z czterech głównych walut.

Podsumowanie dnia

USD: −3,32 gr (z 3,5831 zł do 3,5499 zł)

EUR: +0,68 gr (z 4,2050 zł do 4,2118 zł)

CHF: +4,60 gr (z 4,5298 zł do 4,5758 zł)

GBP: +0,59 gr (z 4,8478 zł do 4,8537 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia

dolar – 3,5499 zł

euro – 4,2118 zł

frank szwajcarski – 4,5758 zł

funt szterling – 4,8537 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 23 stycznia

dolar – 3,5831 zł

euro – 4,2050 zł

frank szwajcarski – 4,5298 zł

funt szterling – 4,8478 zł

Kursy walut – czwartek, 22 stycznia

dolar – 3,6028 zł

euro – 4,2128 zł

frank szwajcarski – 4,5419 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – środa, 21 stycznia

dolar – 3,6118 zł

euro – 4,2271 zł

frank szwajcarski – 4,5553 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – wtorek, 20 stycznia

dolar – 3,6054 zł

euro – 4,2279 zł

frank szwajcarski – 4,5608 zł

funt szterling – 4,8583 zł

Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia

dolar – 3,6331 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5476 zł

funt szterling – 4,8704 zł

