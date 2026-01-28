Kursy walut 28 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Środa przynosi bardziej zróżnicowany obraz na rynku walutowym niż wtorkowa sesja. Złoty umacnia się wobec dolara, euro i funta, jednak wyraźnie traci względem franka szwajcarskiego. To właśnie CHF najmocniej wyróżnia się dziś na rynku, notując solidny wzrost.

Z kolei królem spadków zostaje dolar – amerykańska waluta wyraźnie traci na wartości i schodzi na najniższe poziomy w tym tygodniu.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w środę wynosi 3,5045 zł. W porównaniu do wtorkowego poziomu 3,5354 zł oznacza to spadek o 3,09 gr. Amerykańska waluta wyraźnie słabnie, a złoty notuje wobec niej najsilniejsze umocnienie spośród głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2009 zł, co oznacza niewielki spadek o 0,23 gr względem wtorkowego kursu 4,2032 zł. Zmiana ma charakter kosmetyczny, ale potwierdza lekką przewagę złotego także wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5684 zł. W porównaniu do wtorku (4,5575 zł) oznacza to wzrost o 1,09 gr. CHF jest jedyną walutą, która dziś drożeje, przerywając serię umocnienia złotego obserwowaną na pozostałych rynkach.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8320 zł, czyli o 1,12 gr mniej niż we wtorek (4,8432 zł). Brytyjska waluta traci na wartości, choć pozostaje najdroższą z analizowanych walut.

Podsumowanie dnia

USD: −3,09 gr (z 3,5354 zł do 3,5045 zł)

EUR: −0,23 gr (z 4,2032 zł do 4,2009 zł)

CHF: +1,09 gr (z 4,5575 zł do 4,5684 zł)

GBP: −1,12 gr (z 4,8432 zł do 4,8320 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 28 stycznia

dolar – 3,5045 zł

euro – 4,2009 zł

frank szwajcarski – 4,5684 zł

funt szterling – 4,8320 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 27 stycznia

dolar – 3,5354 zł

euro – 4,2032 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8432 zł

Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia

dolar – 3,5499 zł

euro – 4,2118 zł

frank szwajcarski – 4,5758 zł

funt szterling – 4,8537 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 23 stycznia

dolar – 3,5831 zł

euro – 4,2050 zł

frank szwajcarski – 4,5298 zł

funt szterling – 4,8478 zł

Kursy walut – czwartek, 22 stycznia

dolar – 3,6028 zł

euro – 4,2128 zł

frank szwajcarski – 4,5419 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – środa, 21 stycznia

dolar – 3,6118 zł

euro – 4,2271 zł

frank szwajcarski – 4,5553 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – wtorek, 20 stycznia

dolar – 3,6054 zł

euro – 4,2279 zł

frank szwajcarski – 4,5608 zł

funt szterling – 4,8583 zł

Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia

dolar – 3,6331 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5476 zł

funt szterling – 4,8704 zł

