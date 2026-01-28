Kursy walut 28 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Środa przynosi bardziej zróżnicowany obraz na rynku walutowym niż wtorkowa sesja. Złoty umacnia się wobec dolara, euro i funta, jednak wyraźnie traci względem franka szwajcarskiego. To właśnie CHF najmocniej wyróżnia się dziś na rynku, notując solidny wzrost.
Z kolei królem spadków zostaje dolar – amerykańska waluta wyraźnie traci na wartości i schodzi na najniższe poziomy w tym tygodniu.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w środę wynosi 3,5045 zł. W porównaniu do wtorkowego poziomu 3,5354 zł oznacza to spadek o 3,09 gr. Amerykańska waluta wyraźnie słabnie, a złoty notuje wobec niej najsilniejsze umocnienie spośród głównych walut.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2009 zł, co oznacza niewielki spadek o 0,23 gr względem wtorkowego kursu 4,2032 zł. Zmiana ma charakter kosmetyczny, ale potwierdza lekką przewagę złotego także wobec wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5684 zł. W porównaniu do wtorku (4,5575 zł) oznacza to wzrost o 1,09 gr. CHF jest jedyną walutą, która dziś drożeje, przerywając serię umocnienia złotego obserwowaną na pozostałych rynkach.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8320 zł, czyli o 1,12 gr mniej niż we wtorek (4,8432 zł). Brytyjska waluta traci na wartości, choć pozostaje najdroższą z analizowanych walut.
Podsumowanie dnia
- USD: −3,09 gr (z 3,5354 zł do 3,5045 zł)
- EUR: −0,23 gr (z 4,2032 zł do 4,2009 zł)
- CHF: +1,09 gr (z 4,5575 zł do 4,5684 zł)
- GBP: −1,12 gr (z 4,8432 zł do 4,8320 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – środa, 28 stycznia
- dolar – 3,5045 zł
- euro – 4,2009 zł
- frank szwajcarski – 4,5684 zł
- funt szterling – 4,8320 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – wtorek, 27 stycznia
- dolar – 3,5354 zł
- euro – 4,2032 zł
- frank szwajcarski – 4,5575 zł
- funt szterling – 4,8432 zł
Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia
- dolar – 3,5499 zł
- euro – 4,2118 zł
- frank szwajcarski – 4,5758 zł
- funt szterling – 4,8537 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 23 stycznia
- dolar – 3,5831 zł
- euro – 4,2050 zł
- frank szwajcarski – 4,5298 zł
- funt szterling – 4,8478 zł
Kursy walut – czwartek, 22 stycznia
- dolar – 3,6028 zł
- euro – 4,2128 zł
- frank szwajcarski – 4,5419 zł
- funt szterling – 4,8434 zł
Kursy walut – środa, 21 stycznia
- dolar – 3,6118 zł
- euro – 4,2271 zł
- frank szwajcarski – 4,5553 zł
- funt szterling – 4,8434 zł
Kursy walut – wtorek, 20 stycznia
- dolar – 3,6054 zł
- euro – 4,2279 zł
- frank szwajcarski – 4,5608 zł
- funt szterling – 4,8583 zł
Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia
- dolar – 3,6331 zł
- euro – 4,2231 zł
- frank szwajcarski – 4,5476 zł
- funt szterling – 4,8704 zł
