Kursy walut 27 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Wtorek zdecydowanie należy do złotego. Polska waluta umacnia się wobec wszystkich czterech głównych walut – dolar, euro, frank szwajcarski i funt wyraźnie tanieją.

Najmocniej traci frank, który zgarnia dziś niechlubny tytuł króla spadków. Solidną przecenę notuje także dolar, natomiast euro wypada najstabilniej, notując najmniejszą skalę zmian.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara we wtorek wynosi 3,5354 zł. W porównaniu do poniedziałkowego poziomu 3,5499 zł oznacza to spadek o 1,45 gr. Amerykańska waluta wyraźnie dziś traci na wartości, a wczorajsza zwyżka przechodzi do historii.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2032 zł, co oznacza spadek o 0,86 gr względem poniedziałkowego kursu 4,2118 zł. Choć ruch ten jest stosunkowo niewielki, potwierdza on lekkie umocnienie złotego wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5575 zł. W porównaniu do poniedziałku (4,5758 zł) oznacza to spadek aż o 1,83 gr. CHF jest najsłabszą walutą dnia i notuje największą korektę po poniedziałkowym silnym wzroście.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8432 zł, czyli o 1,05 gr mniej niż w poniedziałek (4,8537 zł). Brytyjska waluta również traci na wartości, pozostając jednak najdroższą z analizowanych walut.

Podsumowanie dnia

USD: −1,45 gr (z 3,5499 zł do 3,5354 zł)

EUR: −0,86 gr (z 4,2118 zł do 4,2032 zł)

CHF: −1,83 gr (z 4,5758 zł do 4,5575 zł)

GBP: −1,05 gr (z 4,8537 zł do 4,8432 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 27 stycznia

dolar – 3,5354 zł

euro – 4,2032 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8432 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia

dolar – 3,5499 zł

euro – 4,2118 zł

frank szwajcarski – 4,5758 zł

funt szterling – 4,8537 zł

Rynek walut w zeszłym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 23 stycznia

dolar – 3,5831 zł

euro – 4,2050 zł

frank szwajcarski – 4,5298 zł

funt szterling – 4,8478 zł

Kursy walut – czwartek, 22 stycznia

dolar – 3,6028 zł

euro – 4,2128 zł

frank szwajcarski – 4,5419 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – środa, 21 stycznia

dolar – 3,6118 zł

euro – 4,2271 zł

frank szwajcarski – 4,5553 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – wtorek, 20 stycznia

dolar – 3,6054 zł

euro – 4,2279 zł

frank szwajcarski – 4,5608 zł

funt szterling – 4,8583 zł

Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia

dolar – 3,6331 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5476 zł

funt szterling – 4,8704 zł

