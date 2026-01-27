Kursy walut 27 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Wtorek zdecydowanie należy do złotego. Polska waluta umacnia się wobec wszystkich czterech głównych walut – dolar, euro, frank szwajcarski i funt wyraźnie tanieją.
Najmocniej traci frank, który zgarnia dziś niechlubny tytuł króla spadków. Solidną przecenę notuje także dolar, natomiast euro wypada najstabilniej, notując najmniejszą skalę zmian.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara we wtorek wynosi 3,5354 zł. W porównaniu do poniedziałkowego poziomu 3,5499 zł oznacza to spadek o 1,45 gr. Amerykańska waluta wyraźnie dziś traci na wartości, a wczorajsza zwyżka przechodzi do historii.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2032 zł, co oznacza spadek o 0,86 gr względem poniedziałkowego kursu 4,2118 zł. Choć ruch ten jest stosunkowo niewielki, potwierdza on lekkie umocnienie złotego wobec wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5575 zł. W porównaniu do poniedziałku (4,5758 zł) oznacza to spadek aż o 1,83 gr. CHF jest najsłabszą walutą dnia i notuje największą korektę po poniedziałkowym silnym wzroście.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8432 zł, czyli o 1,05 gr mniej niż w poniedziałek (4,8537 zł). Brytyjska waluta również traci na wartości, pozostając jednak najdroższą z analizowanych walut.
Podsumowanie dnia
- USD: −1,45 gr (z 3,5499 zł do 3,5354 zł)
- EUR: −0,86 gr (z 4,2118 zł do 4,2032 zł)
- CHF: −1,83 gr (z 4,5758 zł do 4,5575 zł)
- GBP: −1,05 gr (z 4,8537 zł do 4,8432 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – wtorek, 27 stycznia
- dolar – 3,5354 zł
- euro – 4,2032 zł
- frank szwajcarski – 4,5575 zł
- funt szterling – 4,8432 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia
- dolar – 3,5499 zł
- euro – 4,2118 zł
- frank szwajcarski – 4,5758 zł
- funt szterling – 4,8537 zł
Rynek walut w zeszłym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 19 do 23 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 23 stycznia
- dolar – 3,5831 zł
- euro – 4,2050 zł
- frank szwajcarski – 4,5298 zł
- funt szterling – 4,8478 zł
Kursy walut – czwartek, 22 stycznia
- dolar – 3,6028 zł
- euro – 4,2128 zł
- frank szwajcarski – 4,5419 zł
- funt szterling – 4,8434 zł
Kursy walut – środa, 21 stycznia
- dolar – 3,6118 zł
- euro – 4,2271 zł
- frank szwajcarski – 4,5553 zł
- funt szterling – 4,8434 zł
Kursy walut – wtorek, 20 stycznia
- dolar – 3,6054 zł
- euro – 4,2279 zł
- frank szwajcarski – 4,5608 zł
- funt szterling – 4,8583 zł
Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia
- dolar – 3,6331 zł
- euro – 4,2231 zł
- frank szwajcarski – 4,5476 zł
- funt szterling – 4,8704 zł
