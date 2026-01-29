Kursy walut 29 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Czwartkowa sesja przynosi wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. W porównaniu do środowych notowań drożeją zarówno dolar i euro, jak i frank szwajcarski oraz funt szterling.

Królem dnia zostaje funt. Brytyjska waluta umacnia się dziś najmocniej, natomiast najmniejszą zmianę notuje euro.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w czwartek wynosi 3,5189 zł. W porównaniu do środowego poziomu 3,5045 zł oznacza to wzrost o 1,44 gr. Amerykańska waluta odrabia część wcześniejszych strat, a złoty wyraźnie traci wobec USD.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2072 zł, co oznacza wzrost o 0,63 gr względem środowego kursu 4,2009 zł. Zmiana jest stosunkowo niewielka, ale wpisuje się w dzisiejszy trend osłabienia złotego wobec głównych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5830 zł. W porównaniu do środy (4,5684 zł) oznacza to wzrost o 1,46 gr. CHF ponownie umacnia się najsilniej obok funta, potwierdzając swoją pozycję bezpiecznej przystani.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8574 zł, czyli o 2,54 gr więcej niż w środę (4,8320 zł). To największy wzrost spośród analizowanych walut, co czyni brytyjską walutę dzisiejszym liderem zwyżek.

Podsumowanie dnia

USD: +1,44 gr (z 3,5045 zł do 3,5189 zł)

EUR: +0,63 gr (z 4,2009 zł do 4,2072 zł)

CHF: +1,46 gr (z 4,5684 zł do 4,5830 zł)

GBP: +2,54 gr (z 4,8320 zł do 4,8574 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 29 stycznia

dolar – 3,5189 zł

euro – 4,2072 zł

frank szwajcarski – 4,5830 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 28 stycznia

dolar – 3,5045 zł

euro – 4,2009 zł

frank szwajcarski – 4,5684 zł

funt szterling – 4,8320 zł

Kursy walut – wtorek, 27 stycznia

dolar – 3,5354 zł

euro – 4,2032 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8432 zł

Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia

dolar – 3,5499 zł

euro – 4,2118 zł

frank szwajcarski – 4,5758 zł

funt szterling – 4,8537 zł

