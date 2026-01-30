Kursy walut 30 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Piątkowa sesja przynosi wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. W porównaniu do czwartkowych notowań drożeją dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling. Najsilniej umacnia się funt, natomiast najmniejszą zmianę odnotowało euro.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w piątek wynosi 3,5379 zł. W porównaniu do czwartkowego poziomu 3,5189 zł oznacza to wzrost o 1,90 gr. Amerykańska waluta umacnia się wyraźnie, a złoty znów traci wobec USD.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2131 zł, czyli o 0,59 gr więcej niż w czwartek (4,2072 zł). Wzrost jest stosunkowo niewielki, ale potwierdza trend osłabienia złotego wobec wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5964 zł. W porównaniu do czwartku (4,5830 zł) oznacza to wzrost o 1,34 gr. CHF pozostaje jedną z najsilniejszych walut wobec złotego, zachowując status „bezpiecznej przystani” na zakończenie miesiąca.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8586 zł, co oznacza wzrost o 1,12 gr względem czwartkowego kursu 4,8574 zł. Brytyjska waluta pozostaje liderem dzisiejszych zwyżek, choć jej wzrost jest mniejszy niż w poprzednich dniach tygodnia.
Podsumowanie dnia
- USD: +1,90 gr (z 3,5189 zł do 3,5379 zł)
- EUR: +0,59 gr (z 4,2072 zł do 4,2131 zł)
- CHF: +1,34 gr (z 4,5830 zł do 4,5964 zł)
- GBP: +1,12 gr (z 4,8574 zł do 4,8586 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – piątek, 30 stycznia
- dolar – 3,5379 zł
- euro – 4,2131 zł
- frank szwajcarski – 4,5964 zł
- funt szterling – 4,8586 zł
Czytaj też:
Szał na srebro. W tym kraju będzie zabezpieczać kredyty
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 29 stycznia
- dolar – 3,5189 zł
- euro – 4,2072 zł
- frank szwajcarski – 4,5830 zł
- funt szterling – 4,8574 zł
Kursy walut – środa, 28 stycznia
- dolar – 3,5045 zł
- euro – 4,2009 zł
- frank szwajcarski – 4,5684 zł
- funt szterling – 4,8320 zł
Kursy walut – wtorek, 27 stycznia
- dolar – 3,5354 zł
- euro – 4,2032 zł
- frank szwajcarski – 4,5575 zł
- funt szterling – 4,8432 zł
Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia
- dolar – 3,5499 zł
- euro – 4,2118 zł
- frank szwajcarski – 4,5758 zł
- funt szterling – 4,8537 zł
Czytaj też:
Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?Czytaj też:
Polska przyjmie euro? Minister się wygadał