Kursy walut 30 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Piątkowa sesja przynosi wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. W porównaniu do czwartkowych notowań drożeją dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling. Najsilniej umacnia się funt, natomiast najmniejszą zmianę odnotowało euro.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w piątek wynosi 3,5379 zł. W porównaniu do czwartkowego poziomu 3,5189 zł oznacza to wzrost o 1,90 gr. Amerykańska waluta umacnia się wyraźnie, a złoty znów traci wobec USD.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2131 zł, czyli o 0,59 gr więcej niż w czwartek (4,2072 zł). Wzrost jest stosunkowo niewielki, ale potwierdza trend osłabienia złotego wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5964 zł. W porównaniu do czwartku (4,5830 zł) oznacza to wzrost o 1,34 gr. CHF pozostaje jedną z najsilniejszych walut wobec złotego, zachowując status „bezpiecznej przystani” na zakończenie miesiąca.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8586 zł, co oznacza wzrost o 1,12 gr względem czwartkowego kursu 4,8574 zł. Brytyjska waluta pozostaje liderem dzisiejszych zwyżek, choć jej wzrost jest mniejszy niż w poprzednich dniach tygodnia.

Podsumowanie dnia

USD: +1,90 gr (z 3,5189 zł do 3,5379 zł)

EUR: +0,59 gr (z 4,2072 zł do 4,2131 zł)

CHF: +1,34 gr (z 4,5830 zł do 4,5964 zł)

GBP: +1,12 gr (z 4,8574 zł do 4,8586 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 30 stycznia

dolar – 3,5379 zł

euro – 4,2131 zł

frank szwajcarski – 4,5964 zł

funt szterling – 4,8586 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 29 stycznia

dolar – 3,5189 zł

euro – 4,2072 zł

frank szwajcarski – 4,5830 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – środa, 28 stycznia

dolar – 3,5045 zł

euro – 4,2009 zł

frank szwajcarski – 4,5684 zł

funt szterling – 4,8320 zł

Kursy walut – wtorek, 27 stycznia

dolar – 3,5354 zł

euro – 4,2032 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8432 zł

Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia

dolar – 3,5499 zł

euro – 4,2118 zł

frank szwajcarski – 4,5758 zł

funt szterling – 4,8537 zł

