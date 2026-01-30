Kursy walut 30 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?
Kursy walut 30 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Dodano: 
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank?
Po ile dziś dolar, euro, funt i frank? Źródło: Shutterstock / Only_NewPhoto
Wszystkie cztery waluty kolejny dzień w górę. Oto kursy walut według notowań NBP z 30 stycznia 2026 r.

Piątkowa sesja przynosi wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. W porównaniu do czwartkowych notowań drożeją dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling. Najsilniej umacnia się funt, natomiast najmniejszą zmianę odnotowało euro.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w piątek wynosi 3,5379 zł. W porównaniu do czwartkowego poziomu 3,5189 zł oznacza to wzrost o 1,90 gr. Amerykańska waluta umacnia się wyraźnie, a złoty znów traci wobec USD.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2131 zł, czyli o 0,59 gr więcej niż w czwartek (4,2072 zł). Wzrost jest stosunkowo niewielki, ale potwierdza trend osłabienia złotego wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,5964 zł. W porównaniu do czwartku (4,5830 zł) oznacza to wzrost o 1,34 gr. CHF pozostaje jedną z najsilniejszych walut wobec złotego, zachowując status „bezpiecznej przystani” na zakończenie miesiąca.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8586 zł, co oznacza wzrost o 1,12 gr względem czwartkowego kursu 4,8574 zł. Brytyjska waluta pozostaje liderem dzisiejszych zwyżek, choć jej wzrost jest mniejszy niż w poprzednich dniach tygodnia.

Podsumowanie dnia

  • USD: +1,90 gr (z 3,5189 zł do 3,5379 zł)
  • EUR: +0,59 gr (z 4,2072 zł do 4,2131 zł)
  • CHF: +1,34 gr (z 4,5830 zł do 4,5964 zł)
  • GBP: +1,12 gr (z 4,8574 zł do 4,8586 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 30 stycznia

  • dolar – 3,5379 zł
  • euro – 4,2131 zł
  • frank szwajcarski – 4,5964 zł
  • funt szterling – 4,8586 zł

Szał na srebro. W tym kraju będzie zabezpieczać kredyty

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 29 stycznia

  • dolar – 3,5189 zł
  • euro – 4,2072 zł
  • frank szwajcarski – 4,5830 zł
  • funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – środa, 28 stycznia

  • dolar – 3,5045 zł
  • euro – 4,2009 zł
  • frank szwajcarski – 4,5684 zł
  • funt szterling – 4,8320 zł

Kursy walut – wtorek, 27 stycznia

  • dolar – 3,5354 zł
  • euro – 4,2032 zł
  • frank szwajcarski – 4,5575 zł
  • funt szterling – 4,8432 zł

Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia

  • dolar – 3,5499 zł
  • euro – 4,2118 zł
  • frank szwajcarski – 4,5758 zł
  • funt szterling – 4,8537 zł

Polska przyjmie euro? Minister się wygadał

