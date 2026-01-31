Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Miniony tydzień upłynął pod znakiem zmienności na rynku walut. Największe straty odnotował dolar amerykański, który systematycznie taniał w ciągu tygodnia. Euro i frank szwajcarski zakończyły tydzień wyżej niż na jego początku. Funt szterling zachowywał się bardziej zmiennie, jednak zakończył tydzień minimalnie powyżej poniedziałkowego poziomu.

Królem tygodnia był frank szwajcarski, a najwyższe spadki odnotował dolar.

Analiza tygodnia (26–30 stycznia 2026)

Dolar amerykański (USD) – wyraźny spadek

Dolar rozpoczął tydzień w poniedziałek na poziomie 3,5499 zł. We wtorek kurs spadł do 3,5354 zł, w środę do 3,5045 zł. Czwartek przyniósł lekkie odbicie do 3,5189 zł, a w piątek dolar zakończył tydzień w cenie 3,5379 zł.

Euro (EUR) – niewielki wzrost

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2118 zł. We wtorek spadło do 4,2032 zł, w środę do 4,2009 zł, w czwartek wzrosło do 4,2072 zł, a w piątek osiągnęło 4,2131 zł. Kurs euro zakończył tydzień minimalnie wyżej niż na początku.

Frank szwajcarski (CHF) – konsekwentny wzrost

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5758 zł. We wtorek spadł do 4,5575 zł, w środę wzrósł do 4,5684 zł, w czwartek osiągnął 4,5830 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,5964 zł. Frank konsekwentnie umacniał się w ciągu tygodnia.

Funt szterling (GBP) – zmienność i lekki wzrost

Funt w poniedziałek kosztował 4,8537 zł. We wtorek spadł do 4,8432 zł, w środę do 4,8320 zł, w czwartek odbił do 4,8574 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,8586 zł. Funt zakończył tydzień lekko powyżej poniedziałkowego poziomu.

Podsumowanie tygodnia (26–30 stycznia 2026)

USD: −1,20 gr (z 3,5499 zł do 3,5379 zł)

EUR: +0,13 gr (z 4,2118 zł do 4,2131 zł)

CHF: +2,06 gr (z 4,5758 zł do 4,5964 zł)

GBP: +0,49 gr (z 4,8537 zł do 4,8586 zł)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 26 do 30 stycznia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 30 stycznia

dolar – 3,5379 zł

euro – 4,2131 zł

frank szwajcarski – 4,5964 zł

funt szterling – 4,8586 zł

Kursy walut – czwartek, 29 stycznia

dolar – 3,5189 zł

euro – 4,2072 zł

frank szwajcarski – 4,5830 zł

funt szterling – 4,8574 zł

Kursy walut – środa, 28 stycznia

dolar – 3,5045 zł

euro – 4,2009 zł

frank szwajcarski – 4,5684 zł

funt szterling – 4,8320 zł

Kursy walut – wtorek, 27 stycznia

dolar – 3,5354 zł

euro – 4,2032 zł

frank szwajcarski – 4,5575 zł

funt szterling – 4,8432 zł

Kursy walut – poniedziałek, 26 stycznia

dolar – 3,5499 zł

euro – 4,2118 zł

frank szwajcarski – 4,5758 zł

funt szterling – 4,8537 zł

