Kursy walut 9 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek, 9 lutego 2026 r., najnowszą tabelę średnich kursów walut. Dane – jak co dzień roboczy – zostały ogłoszone w godzinach południowych i pokazują wyraźne zmiany na rynku walutowym w porównaniu z ostatnim notowaniem z piątku.

Najważniejsze waluty świata w większości potaniały wobec złotego. Kurs euro spadł do poziomu 4,2142 zł, podczas gdy w piątek wynosił 4,2155 zł. Jeszcze większą korektę widać w przypadku dolara amerykańskiego, który obniżył się z 3,5749 zł do 3,5527 zł. Funt szterling stracił ponad dwa grosze i kosztuje obecnie 4,8320 zł, a nie 4,8535 zł jak kilka dni wcześniej.

Na tle spadków wyróżnia się frank szwajcarski. Jako jedna z nielicznych walut zanotował wzrost i w poniedziałek jego średni kurs wyniósł 4,5991 zł, wobec 4,5920 zł w poprzednim notowaniu. To potwierdza utrzymujące się zainteresowanie frankiem jako bezpieczną przystanią.

Zmiany objęły także inne waluty. Spadki odnotowały m.in. dolar kanadyjski, dolar nowozelandzki, dolar singapurski, euro, jen japoński oraz lira turecka. Największe dzienne obniżki dotyczyły dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego. Jednocześnie wzrosty pojawiły się m.in. na franku szwajcarskim, dolarze australijskim, realu brazylijskim oraz południowoafrykańskim randzie.

NBP publikuje średnie kursy walut w każdy dzień roboczy. Ich poziom zależy od wielu czynników, takich jak inflacja, stopy procentowe, kondycja gospodarki, sytuacja polityczna czy relacje handlowe danego kraju. Kursy te są punktem odniesienia m.in. dla rozliczeń podatkowych, księgowych i finansowych.

Wymiana walut może odbywać się na kilka sposobów, w tym poprzez konta walutowe w bankach, które umożliwiają przewalutowanie najpopularniejszych walut, takich jak euro, dolar amerykański, funt szterling czy frank szwajcarski. Aktualne notowania NBP pozwalają na bieżąco śledzić zmiany i oceniać opłacalność transakcji walutowych.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut

Kiedy NBP publikuje kursy walut?

Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.

Z czego wynikają wahania kursów walut?

Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.

Co oznacza mocny złoty?

To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.

