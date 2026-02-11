Kursy walut 11 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Środowa sesja przynosi wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. W porównaniu do wtorkowych notowań drożeją dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling. Najsilniej umacnia się euro, natomiast najmniejszą zmianę odnotował dolar.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w środę wynosi 3,5387 zł. W porównaniu do wtorkowego poziomu 3,5377 zł oznacza to niewielki wzrost o 0,10 gr. Złoty notuje minimalne osłabienie wobec USD.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2174 zł, czyli o 2,6 gr więcej niż we wtorek (4,2148 zł). Wzrost jest największy spośród głównych walut, co potwierdza dzisiejsze wyraźne osłabienie złotego wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6213 zł. W porównaniu do wtorku (4,6200 zł) oznacza to wzrost o 1,3 gr. CHF pozostaje jedną z najsilniejszych walut wobec złotego, utrzymując status „bezpiecznej przystani”.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8462 zł, co oznacza wzrost o 1,08 gr względem wtorkowego kursu 4,8354 zł. Brytyjska waluta również umacnia się wobec złotego, choć jej wzrost jest mniejszy niż euro i franka.

Podsumowanie dnia

USD: +0,10 gr (z 3,5377 zł do 3,5387 zł)

EUR: +2,6 gr (z 4,2148 zł do 4,2174 zł)

CHF: +1,3 gr (z 4,6200 zł do 4,6213 zł)

GBP: +1,08 gr (z 4,8354 zł do 4,8462 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 11 lutego

dolar – 3,5387 zł

euro – 4,2174 zł

frank szwajcarski – 4,6213 zł

funt szterling – 4,8462 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – wtorek, 10 lutego

dolar – 3,5377 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6200 zł

funt szterling – 4,8354 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego

dolar – 3,5527 zł

euro – 4,2142 zł

frank szwajcarski – 4,5991zł

funt szterling – 4,8320 zł

Kursy walut – piątek, 5 lutego

dolar – 3,5749 zł

euro – 4,2155 zł

frank szwajcarski – 4,5920 zł

funt szterling – 4,8535 zł

Kursy walut – czwartek, 5 lutego

dolar – 3,5799 zł

euro – 4,2175 zł

frank szwajcarski – 4,5985 zł

funt szterling – 4,8569 zł

Kursy walut – środa, 4 lutego