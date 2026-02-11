Kursy walut 11 lutego 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Środowa sesja przynosi wyraźne osłabienie złotego wobec wszystkich głównych walut. W porównaniu do wtorkowych notowań drożeją dolar, euro, frank szwajcarski oraz funt szterling. Najsilniej umacnia się euro, natomiast najmniejszą zmianę odnotował dolar.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w środę wynosi 3,5387 zł. W porównaniu do wtorkowego poziomu 3,5377 zł oznacza to niewielki wzrost o 0,10 gr. Złoty notuje minimalne osłabienie wobec USD.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2174 zł, czyli o 2,6 gr więcej niż we wtorek (4,2148 zł). Wzrost jest największy spośród głównych walut, co potwierdza dzisiejsze wyraźne osłabienie złotego wobec wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6213 zł. W porównaniu do wtorku (4,6200 zł) oznacza to wzrost o 1,3 gr. CHF pozostaje jedną z najsilniejszych walut wobec złotego, utrzymując status „bezpiecznej przystani”.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8462 zł, co oznacza wzrost o 1,08 gr względem wtorkowego kursu 4,8354 zł. Brytyjska waluta również umacnia się wobec złotego, choć jej wzrost jest mniejszy niż euro i franka.
Podsumowanie dnia
- USD: +0,10 gr (z 3,5377 zł do 3,5387 zł)
- EUR: +2,6 gr (z 4,2148 zł do 4,2174 zł)
- CHF: +1,3 gr (z 4,6200 zł do 4,6213 zł)
- GBP: +1,08 gr (z 4,8354 zł do 4,8462 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – środa, 11 lutego
- dolar – 3,5387 zł
- euro – 4,2174 zł
- frank szwajcarski – 4,6213 zł
- funt szterling – 4,8462 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – wtorek, 10 lutego
- dolar – 3,5377 zł
- euro – 4,2148 zł
- frank szwajcarski – 4,6200 zł
- funt szterling – 4,8354 zł
Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego
- dolar – 3,5527 zł
- euro – 4,2142 zł
- frank szwajcarski – 4,5991zł
- funt szterling – 4,8320 zł
Kursy walut – piątek, 5 lutego
- dolar – 3,5749 zł
- euro – 4,2155 zł
- frank szwajcarski – 4,5920 zł
- funt szterling – 4,8535 zł
Kursy walut – czwartek, 5 lutego
- dolar – 3,5799 zł
- euro – 4,2175 zł
- frank szwajcarski – 4,5985 zł
- funt szterling – 4,8569 zł
Kursy walut – środa, 4 lutego
- dolar – 3,5755 zł
- euro – 4,2241 zł
- frank szwajcarski – 4,6059 zł
- funt szterling – 4,9015 zł