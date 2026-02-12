Dolar w górę, funt traci impet. Kursy walut 12 lutego 2026

Czwartek okazał się „tłusty” dla dolara i franka, przy czym tytuł zwyżkowego lidera dnia przypada amerykańskiej walucie.
Z kolei funt leci na łeb na szyję, tracąc najwięcej w dzisiejszej sesji, a i euro również nie prezentuje najlepszej formy.
Złoty wyraźnie umacnia się wobec wspólnej waluty i utrzymuje stabilność wobec pozostałych walut.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w czwartek wynosi 3,5441 zł. W porównaniu do środowego poziomu 3,5387 zł oznacza to wzrost o 0,54 gr. Złoty notuje wyraźniejsze osłabienie wobec USD.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2131 zł, czyli o 0,43 gr mniej niż w środę (4,2174 zł). Spadek wskazuje na niewielkie wzmocnienie złotego wobec wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6246 zł. W porównaniu do środowego kursu 4,6213 zł oznacza to wzrost o 0,33 gr. CHF utrzymuje status „bezpiecznej przystani” wobec złotego.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8374 zł, co oznacza spadek o 0,88 gr względem środowego kursu 4,8462 zł. Brytyjska waluta zdecydowanie osłabła wobec złotego.
Podsumowanie dnia
- USD: +0,54 gr (z 3,5387 zł do 3,5441 zł)
- EUR: −0,43 gr (z 4,2174 zł do 4,2131 zł)
- CHF: +0,33 gr (z 4,6213 zł do 4,6246 zł)
- GBP: −0,88 gr (z 4,8462 zł do 4,8374 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – czwartek, 12 lutego
- dolar – 3,5441 zł
- euro – 4,2131 zł
- frank szwajcarski – 4,6246 zł
- funt szterling – 4,8374 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – środa, 11 lutego
- dolar – 3,5387 zł
- euro – 4,2174 zł
- frank szwajcarski – 4,6213 zł
- funt szterling – 4,8462 zł
Kursy walut – wtorek, 10 lutego
- dolar – 3,5377 zł
- euro – 4,2148 zł
- frank szwajcarski – 4,6200 zł
- funt szterling – 4,8354 zł
Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego
- dolar – 3,5527 zł
- euro – 4,2142 zł
- frank szwajcarski – 4,5991 zł
- funt szterling – 4,8320 zł
