Dolar mocny jak nigdy, a frank osłabł. Kursy walut 13 lutego 2026

Koniec tygodnia okazał się korzystny dla dolara i funta szterlinga, z amerykańską walutą jako liderem zwyżki dnia. Z czterech głównych walut to właśnie dolar najmocniej dziś podrożał. Euro utrzymuje stabilny poziom względem złotego, lekko dziś zwyżkując.

Frank szwajcarski traci nieco po wcześniejszych odbiciach i on notuje jedyny spadek na koniec tygodnia.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w piątek wynosi 3,5528 zł. W porównaniu do czwartkowego poziomu 3,5441 zł oznacza to wzrost o 0,0087 zł, czyli 0,87 gr. Złoty osłabił się nieco wobec USD.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2140 zł, czyli o 0,0009 zł więcej niż w czwartek (4,2131 zł). To minimalny wzrost, wskazujący na praktycznie stabilny poziom kursu wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6163 zł. W porównaniu do czwartkowego kursu 4,6246 zł oznacza to spadek o 0,0083 zł, czyli 0,83 gr. CHF traci nieco wobec złotego po wcześniejszych zwyżkach.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8398 zł, co oznacza wzrost o 0,0024 zł, czyli 0,24 gr względem czwartkowego kursu 4,8374 zł. Brytyjska waluta zyskuje, choć umiarkowanie.

Podsumowanie dnia

USD: +0,87 gr (z 3,5441 zł do 3,5528 zł)

EUR: +0,09 gr (z 4,2131 zł do 4,2140 zł)

CHF: −0,83 gr (z 4,6246 zł do 4,6163 zł)

GBP: +0,24 gr (z 4,8374 zł do 4,8398 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – piątek, 13 lutego

dolar – 3,5528 zł

euro – 4,2140 zł

frank szwajcarski – 4,6163 zł

funt szterling – 4,8398 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 12 lutego

dolar – 3,5441 zł

euro – 4,2131 zł

frank szwajcarski – 4,6246 zł

funt szterling – 4,8374 zł

Kursy walut – środa, 11 lutego

dolar – 3,5387 zł

euro – 4,2174 zł

frank szwajcarski – 4,6213 zł

funt szterling – 4,8462 zł

Kursy walut – wtorek, 10 lutego

dolar – 3,5377 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6200 zł

funt szterling – 4,8354 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego

dolar – 3,5527 zł

euro – 4,2142 zł

frank szwajcarski – 4,5991 zł

funt szterling – 4,8320 zł

