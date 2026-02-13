Dolar mocny jak nigdy, a frank osłabł. Kursy walut 13 lutego 2026

Koniec tygodnia okazał się korzystny dla dolara i funta szterlinga, z amerykańską walutą jako liderem zwyżki dnia. Z czterech głównych walut to właśnie dolar najmocniej dziś podrożał. Euro utrzymuje stabilny poziom względem złotego, lekko dziś zwyżkując.
Frank szwajcarski traci nieco po wcześniejszych odbiciach i on notuje jedyny spadek na koniec tygodnia.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w piątek wynosi 3,5528 zł. W porównaniu do czwartkowego poziomu 3,5441 zł oznacza to wzrost o 0,0087 zł, czyli 0,87 gr. Złoty osłabił się nieco wobec USD.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2140 zł, czyli o 0,0009 zł więcej niż w czwartek (4,2131 zł). To minimalny wzrost, wskazujący na praktycznie stabilny poziom kursu wobec złotego.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6163 zł. W porównaniu do czwartkowego kursu 4,6246 zł oznacza to spadek o 0,0083 zł, czyli 0,83 gr. CHF traci nieco wobec złotego po wcześniejszych zwyżkach.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8398 zł, co oznacza wzrost o 0,0024 zł, czyli 0,24 gr względem czwartkowego kursu 4,8374 zł. Brytyjska waluta zyskuje, choć umiarkowanie.
Podsumowanie dnia
- USD: +0,87 gr (z 3,5441 zł do 3,5528 zł)
- EUR: +0,09 gr (z 4,2131 zł do 4,2140 zł)
- CHF: −0,83 gr (z 4,6246 zł do 4,6163 zł)
- GBP: +0,24 gr (z 4,8374 zł do 4,8398 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – piątek, 13 lutego
- dolar – 3,5528 zł
- euro – 4,2140 zł
- frank szwajcarski – 4,6163 zł
- funt szterling – 4,8398 zł
Notowania w tym tygodniu
Kursy walut – czwartek, 12 lutego
- dolar – 3,5441 zł
- euro – 4,2131 zł
- frank szwajcarski – 4,6246 zł
- funt szterling – 4,8374 zł
Kursy walut – środa, 11 lutego
- dolar – 3,5387 zł
- euro – 4,2174 zł
- frank szwajcarski – 4,6213 zł
- funt szterling – 4,8462 zł
Kursy walut – wtorek, 10 lutego
- dolar – 3,5377 zł
- euro – 4,2148 zł
- frank szwajcarski – 4,6200 zł
- funt szterling – 4,8354 zł
Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego
- dolar – 3,5527 zł
- euro – 4,2142 zł
- frank szwajcarski – 4,5991 zł
- funt szterling – 4,8320 zł
