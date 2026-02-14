Frank dawno nie był taki mocny. Tygodniowy przegląd kursów walut

Ten tydzień należał do franka szwajcarskiego – i to on bezapelacyjnie zostaje królem notowań. Szwajcarska waluta wyraźnie umocniła się wobec złotego, dystansując pozostałe główne waluty. Euro zakończyło tydzień symbolicznie pod kreską, co pokazuje, że złoty pozostawał wobec wspólnej waluty mocny i stabilny. Dolar oraz funt zyskały, ale to frank rozdawał karty w minionych dniach.

Analiza tygodnia (9–13 lutego 2026)

Dolar amerykański (USD) – wyraźne odbicie pod koniec tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień w poniedziałek na poziomie 3,5527 zł. We wtorek spadł do 3,5377 zł, w środę lekko odbił do 3,5387 zł, w czwartek wzrósł do 3,5441 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,5528 zł. Ostatecznie USD zyskał 0,0001 zł, czyli 0,01 gr względem poniedziałku – tydzień zakończył praktycznie na poziomie wyjściowym.

Euro (EUR) – mała stabilizacja

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2142 zł. We wtorek kurs wzrósł do 4,2148 zł, w środę do 4,2174 zł, w czwartek spadł do 4,2131 zł, a w piątek wyniósł 4,2140 zł. Oznacza to spadek o 0,0002 zł, czyli 0,02 gr w skali tygodnia – kurs pozostawał bardzo stabilny.

Frank szwajcarski (CHF) – najmocniejsza waluta tygodnia

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5991 zł. We wtorek wzrósł do 4,6200 zł, w środę do 4,6213 zł, w czwartek do 4,6246 zł, by w piątek lekko spaść do 4,6163 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 0,0172 zł, czyli 1,72 gr. CHF był zdecydowanym liderem wzrostów.

Funt szterling (GBP) – widoczny wzrost

Funt w poniedziałek kosztował 4,8320 zł. We wtorek wzrósł do 4,8354 zł, w środę do 4,8462 zł, w czwartek spadł do 4,8374 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,8398 zł. Bilans tygodnia to wzrost o 0,0078 zł, czyli 0,78 gr.

Podsumowanie tygodnia (9–13 lutego 2026)

USD: +0,01 gr (z 3,5527 zł do 3,5528 zł)

EUR: −0,02 gr (z 4,2142 zł do 4,2140 zł)

CHF: +1,72 gr (z 4,5991 zł do 4,6163 zł)

GBP: +0,78 gr (z 4,8320 zł do 4,8398 zł)

Czytaj też:

Mamy nowego milionera. Polak zgarnął gigantyczną kwotę w Lotto!

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 9 do 13 lutego 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 13 lutego

dolar – 3,5528 zł

euro – 4,2140 zł

frank szwajcarski – 4,6163 zł

funt szterling – 4,8398 zł

Kursy walut – czwartek, 12 lutego

dolar – 3,5441 zł

euro – 4,2131 zł

frank szwajcarski – 4,6246 zł

funt szterling – 4,8374 zł

Kursy walut – środa, 11 lutego

dolar – 3,5387 zł

euro – 4,2174 zł

frank szwajcarski – 4,6213 zł

funt szterling – 4,8462 zł

Kursy walut – wtorek, 10 lutego

dolar – 3,5377 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6200 zł

funt szterling – 4,8354 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego

dolar – 3,5527 zł

euro – 4,2142 zł

frank szwajcarski – 4,5991 zł

funt szterling – 4,8320 zł

Czytaj też:

Niemcy zgarniają prawie wszystko. To losowanie Eurojackpot należało do nichCzytaj też:

Skarbówka apeluje do klientów. Chodzi o paragony