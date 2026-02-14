Frank dawno nie był taki mocny. Tygodniowy przegląd kursów walut

Ten tydzień należał do franka szwajcarskiego – i to on bezapelacyjnie zostaje królem notowań. Szwajcarska waluta wyraźnie umocniła się wobec złotego, dystansując pozostałe główne waluty. Euro zakończyło tydzień symbolicznie pod kreską, co pokazuje, że złoty pozostawał wobec wspólnej waluty mocny i stabilny. Dolar oraz funt zyskały, ale to frank rozdawał karty w minionych dniach.
Analiza tygodnia (9–13 lutego 2026)
Dolar amerykański (USD) – wyraźne odbicie pod koniec tygodnia
Dolar rozpoczął tydzień w poniedziałek na poziomie 3,5527 zł. We wtorek spadł do 3,5377 zł, w środę lekko odbił do 3,5387 zł, w czwartek wzrósł do 3,5441 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,5528 zł. Ostatecznie USD zyskał 0,0001 zł, czyli 0,01 gr względem poniedziałku – tydzień zakończył praktycznie na poziomie wyjściowym.
Euro (EUR) – mała stabilizacja
Euro w poniedziałek kosztowało 4,2142 zł. We wtorek kurs wzrósł do 4,2148 zł, w środę do 4,2174 zł, w czwartek spadł do 4,2131 zł, a w piątek wyniósł 4,2140 zł. Oznacza to spadek o 0,0002 zł, czyli 0,02 gr w skali tygodnia – kurs pozostawał bardzo stabilny.
Frank szwajcarski (CHF) – najmocniejsza waluta tygodnia
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,5991 zł. We wtorek wzrósł do 4,6200 zł, w środę do 4,6213 zł, w czwartek do 4,6246 zł, by w piątek lekko spaść do 4,6163 zł. W ujęciu tygodniowym oznacza to wzrost o 0,0172 zł, czyli 1,72 gr. CHF był zdecydowanym liderem wzrostów.
Funt szterling (GBP) – widoczny wzrost
Funt w poniedziałek kosztował 4,8320 zł. We wtorek wzrósł do 4,8354 zł, w środę do 4,8462 zł, w czwartek spadł do 4,8374 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,8398 zł. Bilans tygodnia to wzrost o 0,0078 zł, czyli 0,78 gr.
Podsumowanie tygodnia (9–13 lutego 2026)
- USD: +0,01 gr (z 3,5527 zł do 3,5528 zł)
- EUR: −0,02 gr (z 4,2142 zł do 4,2140 zł)
- CHF: +1,72 gr (z 4,5991 zł do 4,6163 zł)
- GBP: +0,78 gr (z 4,8320 zł do 4,8398 zł)
Czytaj też:
Mamy nowego milionera. Polak zgarnął gigantyczną kwotę w Lotto!
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 9 do 13 lutego 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 13 lutego
- dolar – 3,5528 zł
- euro – 4,2140 zł
- frank szwajcarski – 4,6163 zł
- funt szterling – 4,8398 zł
Kursy walut – czwartek, 12 lutego
- dolar – 3,5441 zł
- euro – 4,2131 zł
- frank szwajcarski – 4,6246 zł
- funt szterling – 4,8374 zł
Kursy walut – środa, 11 lutego
- dolar – 3,5387 zł
- euro – 4,2174 zł
- frank szwajcarski – 4,6213 zł
- funt szterling – 4,8462 zł
Kursy walut – wtorek, 10 lutego
- dolar – 3,5377 zł
- euro – 4,2148 zł
- frank szwajcarski – 4,6200 zł
- funt szterling – 4,8354 zł
Kursy walut – poniedziałek, 9 lutego
- dolar – 3,5527 zł
- euro – 4,2142 zł
- frank szwajcarski – 4,5991 zł
- funt szterling – 4,8320 zł
Czytaj też:
Niemcy zgarniają prawie wszystko. To losowanie Eurojackpot należało do nichCzytaj też:
Skarbówka apeluje do klientów. Chodzi o paragony