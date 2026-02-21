Dolar poszybował. Ten tydzień należał do niego

Ten tydzień zdecydowanie należał do dolara amerykańskiego – i to on bezapelacyjnie dyktował tempo notowań. Szwajcarska waluta pozostała równie mocna, ale to USD zanotował największy wzrost wobec złotego. Euro i funt utrzymały względną stabilność, choć brytyjska waluta zakończyła tydzień pod kreską, notując niewielki spadek.

Analiza tygodnia (16–20 lutego 2026)

Dolar amerykański (USD) – lider wzrostów

Dolar rozpoczął tydzień w poniedziałek na poziomie 3,5467 zł. We wtorek wzrósł do 3,5607 zł, w środę lekko do 3,5610 zł, w czwartek do 3,5780 zł, a w piątek zakończył tydzień na 3,5898 zł.

USD był zdecydowanym liderem tygodnia, zyskując wyraźnie wobec złotego.

Euro (EUR) – umiarkowane wahania

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2080 zł. We wtorek wzrosło do 4,2182 zł, w środę spadło do 4,2148 zł, w czwartek wzrosło do 4,2220 zł, a w piątek wyniosło 4,2241 zł.

Tydzień zakończył się niewielkim wzrostem, pokazując stabilność euro wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – nadal w górę

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6085 zł. We wtorek wzrósł do 4,6290 zł, w środę spadł do 4,6159 zł, w czwartek wzrósł do 4,6266 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,6297 zł.

CHF był mocny, ale nie osiągnął tempa wzrostu dolara.

Funt szterling (GBP) – niewielki spadek

Funt w poniedziałek kosztował 4,8393 zł. We wtorek pozostał na tym poziomie, w środę spadł do 4,8338 zł, w czwartek do 4,8318 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,8347 zł.

Bilans tygodnia pokazuje minimalny spadek brytyjskiej waluty.

Podsumowanie tygodnia (16–20 lutego 2026)

USD: +4,31 gr (z 3,5467 zł do 3,5898 zł)

EUR: +1,61 gr (z 4,2080 zł do 4,2241 zł)

CHF: +2,12 gr (z 4,6085 zł do 4,6297 zł)

GBP: −0,46 gr (z 4,8393 zł do 4,8347 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 16 do 20 lutego 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 20 lutego

dolar – 3,5898 zł

euro – 4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Kursy walut – czwartek, 19 lutego

dolar – 3,5780 zł

euro – 4,2220 zł

frank szwajcarski – 4,6266 zł

funt szterling – 4,8318 zł

Kursy walut – środa, 18 lutego

dolar – 3,5610 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6159 zł

funt szterling – 4,8338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 lutego

dolar – 3,5607 zł

euro – 4,2182 zł

frank szwajcarski – 4,6290 zł

funt szterling – 4,8393 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 lutego

dolar – 3,5467 zł

euro – 4,2080 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 4,8393 zł

