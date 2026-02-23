Poniedziałkowy triumf złotego. W dół leci nie tylko dolar

Początek nowego tygodnia przynosi wyjątkowe umocnienie złotego wobec czterech głównych walut. W porównaniu z piątkowymi notowaniami dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling wyraźnie tracą. Najmocniejszy spadek dotyczy amerykańskiego dolara, a najmniejszy – unijnej waluty.
Co ciekawe, w dół leci również dolar, faworyt zeszłotygodniowych notowań. Najwyraźniej piątkowa decyzja Sądu Najwyższego USA i reakcja Donalda Trumpa na nią nie wpłynęły dobrze na amerykańską walutę.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara w poniedziałek wynosi 3,5737 zł. W porównaniu do piątkowego poziomu 3,5898 zł oznacza to spadek o 0,0161 zł, czyli 1,61 gr. Złoty wyraźnie umocnił się wobec amerykańskiej waluty.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2173 zł, czyli o 0,0068 zł mniej niż w piątek (4,2241 zł). To spadek o 0,68 gr, wskazujący na lekkie umocnienie złotego względem wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6156 zł. W porównaniu do piątkowego kursu 4,6297 zł oznacza to spadek o 0,0141 zł, czyli 1,41 gr.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8275 zł, co oznacza spadek o 0,0072 zł, czyli 0,72 gr względem piątkowego kursu 4,8347 zł. Brytyjska waluta również traci wobec złotego.
Podsumowanie dnia
- USD: −1,61 gr (z 3,5898 zł do 3,5737 zł)
- EUR: −0,68 gr (z 4,2241 zł do 4,2173 zł)
- CHF: −1,41 gr (z 4,6297 zł do 4,6156 zł)
- GBP: −0,72 gr (z 4,8347 zł do 4,8275 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego
- dolar – 3,5737 zł
- euro – 4,2173 zł
- frank szwajcarski – 4,6156 zł
- funt szterling – 4,8275 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 20 lutego
- dolar – 3,5898 zł
- euro – 4,2241 zł
- frank szwajcarski – 4,6297 zł
- funt szterling – 4,8347 zł
Kursy walut – czwartek, 19 lutego
- dolar – 3,5780 zł
- euro – 4,2220 zł
- frank szwajcarski – 4,6266 zł
- funt szterling – 4,8318 zł
Kursy walut – środa, 18 lutego
- dolar – 3,5610 zł
- euro – 4,2148 zł
- frank szwajcarski – 4,6159 zł
- funt szterling – 4,8338 zł
Kursy walut – wtorek, 17 lutego
- dolar – 3,5607 zł
- euro – 4,2182 zł
- frank szwajcarski – 4,6290 zł
- funt szterling – 4,8393 zł
Kursy walut – poniedziałek, 16 lutego
- dolar – 3,5467 zł
- euro – 4,2080 zł
- frank szwajcarski – 4,6085 zł
- funt szterling – 4,8393 zł
