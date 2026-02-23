Poniedziałkowy triumf złotego. W dół leci nie tylko dolar

Początek nowego tygodnia przynosi wyjątkowe umocnienie złotego wobec czterech głównych walut. W porównaniu z piątkowymi notowaniami dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling wyraźnie tracą. Najmocniejszy spadek dotyczy amerykańskiego dolara, a najmniejszy – unijnej waluty.

Co ciekawe, w dół leci również dolar, faworyt zeszłotygodniowych notowań. Najwyraźniej piątkowa decyzja Sądu Najwyższego USA i reakcja Donalda Trumpa na nią nie wpłynęły dobrze na amerykańską walutę.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara w poniedziałek wynosi 3,5737 zł. W porównaniu do piątkowego poziomu 3,5898 zł oznacza to spadek o 0,0161 zł, czyli 1,61 gr. Złoty wyraźnie umocnił się wobec amerykańskiej waluty.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2173 zł, czyli o 0,0068 zł mniej niż w piątek (4,2241 zł). To spadek o 0,68 gr, wskazujący na lekkie umocnienie złotego względem wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6156 zł. W porównaniu do piątkowego kursu 4,6297 zł oznacza to spadek o 0,0141 zł, czyli 1,41 gr.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8275 zł, co oznacza spadek o 0,0072 zł, czyli 0,72 gr względem piątkowego kursu 4,8347 zł. Brytyjska waluta również traci wobec złotego.

Podsumowanie dnia

USD: −1,61 gr (z 3,5898 zł do 3,5737 zł)

EUR: −0,68 gr (z 4,2241 zł do 4,2173 zł)

CHF: −1,41 gr (z 4,6297 zł do 4,6156 zł)

GBP: −0,72 gr (z 4,8347 zł do 4,8275 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego

dolar – 3,5737 zł

euro – 4,2173 zł

frank szwajcarski – 4,6156 zł

funt szterling – 4,8275 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 20 lutego

dolar – 3,5898 zł

euro – 4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Kursy walut – czwartek, 19 lutego

dolar – 3,5780 zł

euro – 4,2220 zł

frank szwajcarski – 4,6266 zł

funt szterling – 4,8318 zł

Kursy walut – środa, 18 lutego

dolar – 3,5610 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6159 zł

funt szterling – 4,8338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 lutego

dolar – 3,5607 zł

euro – 4,2182 zł

frank szwajcarski – 4,6290 zł

funt szterling – 4,8393 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 lutego

dolar – 3,5467 zł

euro – 4,2080 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 4,8393 zł

