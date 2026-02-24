Wtorkowy szok dla złotego. Frank i dolar najmocniej zwyżkują

To nie jest najlepszy wtorek dla polskiej waluty. Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźne osłabienie złotego wobec czterech głównych walut. W porównaniu z poniedziałkowymi kursami dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling drożeją. Najmocniej rośnie frank szwajcarski, a najmniejszą zmianę widać w przypadku euro.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Kurs dolara we wtorek wynosi 3,5793 zł. W porównaniu z poniedziałkowym poziomem 3,5737 zł oznacza to wzrost o 0,0056 zł, czyli 0,56 gr. Złoty nie jest już tak mocny wobec amerykańskiej waluty.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2193 zł, czyli o 0,0020 zł więcej niż w poniedziałek (4,2173 zł). To wzrost o 0,20 gr, wskazujący na niewielkie osłabienie złotego względem wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6252 zł. W porównaniu z poniedziałkowym kursem 4,6156 zł oznacza to wzrost o 0,0096 zł, czyli 0,96 gr. To największy skok cenowy wśród analizowanych dziś walut.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8323 zł, co oznacza wzrost o 0,0048 zł, czyli 0,48 gr względem poniedziałkowego kursu 4,8275 zł. Brytyjska waluta również umacnia się wobec złotego.

Podsumowanie dnia

USD: +0,56 gr (z 3,5737 zł do 3,5793 zł)

EUR: +0,20 gr (z 4,2173 zł do 4,2193 zł)

CHF: +0,96 gr (z 4,6156 zł do 4,6252 zł)

GBP: +0,48 gr (z 4,8275 zł do 4,8323 zł)

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 24 lutego

dolar – 3,5793 zł

euro – 4,2193 zł

frank szwajcarski – 4,6252 zł

funt szterling – 4,8323 zł

Ceny walut w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego

dolar – 3,5737 zł

euro – 4,2173 zł

frank szwajcarski – 4,6156 zł

funt szterling – 4,8275 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 20 lutego

dolar – 3,5898 zł

euro – 4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Kursy walut – czwartek, 19 lutego

dolar – 3,5780 zł

euro – 4,2220 zł

frank szwajcarski – 4,6266 zł

funt szterling – 4,8318 zł

Kursy walut – środa, 18 lutego

dolar – 3,5610 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6159 zł

funt szterling – 4,8338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 lutego

dolar – 3,5607 zł

euro – 4,2182 zł

frank szwajcarski – 4,6290 zł

funt szterling – 4,8393 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 lutego

dolar – 3,5467 zł

euro – 4,2080 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 4,8393 zł

