Wtorkowy szok dla złotego. Frank i dolar najmocniej zwyżkują

To nie jest najlepszy wtorek dla polskiej waluty. Dzisiejsze notowania przynoszą wyraźne osłabienie złotego wobec czterech głównych walut. W porównaniu z poniedziałkowymi kursami dolar, euro, frank szwajcarski i funt szterling drożeją. Najmocniej rośnie frank szwajcarski, a najmniejszą zmianę widać w przypadku euro.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Kurs dolara we wtorek wynosi 3,5793 zł. W porównaniu z poniedziałkowym poziomem 3,5737 zł oznacza to wzrost o 0,0056 zł, czyli 0,56 gr. Złoty nie jest już tak mocny wobec amerykańskiej waluty.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2193 zł, czyli o 0,0020 zł więcej niż w poniedziałek (4,2173 zł). To wzrost o 0,20 gr, wskazujący na niewielkie osłabienie złotego względem wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6252 zł. W porównaniu z poniedziałkowym kursem 4,6156 zł oznacza to wzrost o 0,0096 zł, czyli 0,96 gr. To największy skok cenowy wśród analizowanych dziś walut.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8323 zł, co oznacza wzrost o 0,0048 zł, czyli 0,48 gr względem poniedziałkowego kursu 4,8275 zł. Brytyjska waluta również umacnia się wobec złotego.
Podsumowanie dnia
- USD: +0,56 gr (z 3,5737 zł do 3,5793 zł)
- EUR: +0,20 gr (z 4,2173 zł do 4,2193 zł)
- CHF: +0,96 gr (z 4,6156 zł do 4,6252 zł)
- GBP: +0,48 gr (z 4,8275 zł do 4,8323 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – wtorek, 24 lutego
- dolar – 3,5793 zł
- euro – 4,2193 zł
- frank szwajcarski – 4,6252 zł
- funt szterling – 4,8323 zł
Czytaj też:
Historyczny wyrok w USA. Trump nie zamierza ustąpić
Ceny walut w tym tygodniu
Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego
- dolar – 3,5737 zł
- euro – 4,2173 zł
- frank szwajcarski – 4,6156 zł
- funt szterling – 4,8275 zł
Czytaj też:
Dolar poszybował. Ten tydzień należał do niego
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 20 lutego
- dolar – 3,5898 zł
- euro – 4,2241 zł
- frank szwajcarski – 4,6297 zł
- funt szterling – 4,8347 zł
Kursy walut – czwartek, 19 lutego
- dolar – 3,5780 zł
- euro – 4,2220 zł
- frank szwajcarski – 4,6266 zł
- funt szterling – 4,8318 zł
Kursy walut – środa, 18 lutego
- dolar – 3,5610 zł
- euro – 4,2148 zł
- frank szwajcarski – 4,6159 zł
- funt szterling – 4,8338 zł
Kursy walut – wtorek, 17 lutego
- dolar – 3,5607 zł
- euro – 4,2182 zł
- frank szwajcarski – 4,6290 zł
- funt szterling – 4,8393 zł
Kursy walut – poniedziałek, 16 lutego
- dolar – 3,5467 zł
- euro – 4,2080 zł
- frank szwajcarski – 4,6085 zł
- funt szterling – 4,8393 zł
Czytaj też:
Cyberataki, dezinformacja, kryzysy. Prowadzimy wojnę o odpornośćCzytaj też:
Polacy z wysokimi wygranymi w Eurojackpot. Gigantyczna kumulacja tuż za rogiem