Złoty ma mocny dzień. Dolar i euro lecą w dół

Środowe notowania przynoszą lekkie umocnienie złotego. Polska waluta odrabia wtorkowe straty wobec dolara, euro i franka szwajcarskiego. Jedynie funt szterling drożeje. Brytyjska waluta zyskuje jednak minimalnie, ale do poziomu 5 zł wciąż jej daleko.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

W środę dolar kosztuje 3,5785 zł. We wtorek kurs wynosił 3,5793 zł. Oznacza to spadek o 0,0008 zł, czyli 0,08 gr. To symboliczne umocnienie złotego wobec amerykańskiej waluty.

Euro (EUR)

Kurs euro wynosi dziś 4,2183 zł wobec 4,2193 zł dzień wcześniej. Różnica to 0,0010 zł mniej, czyli spadek o 0,10 gr. Złoty nieznacznie zyskuje względem wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6225 zł. We wtorek kosztował 4,6252 zł. To spadek o 0,0027 zł, czyli 0,27 gr. W tym przypadku widać wyraźniejsze, choć nadal niewielkie, umocnienie złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8375 zł wobec 4,8323 zł dzień wcześniej. Oznacza to wzrost o 0,0052 zł, czyli 0,52 gr. Brytyjska waluta jako jedyna dziś zyskuje wobec złotego.

Podsumowanie dnia

USD: -0,08 gr (z 3,5793 zł do 3,5785 zł)

EUR: -0,10 gr (z 4,2193 zł do 4,2183 zł)

CHF: -0,27 gr (z 4,6252 zł do 4,6225 zł)

GBP: +0,52 gr (z 4,8323 zł do 4,8375 zł)

Czytaj też:

Ceny złota w lutym poszybowały. Tak drogo jeszcze nie było

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – środa, 25 lutego

dolar – 3,5785 zł

euro – 4,2183 zł

frank szwajcarski – 4,6225 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Czytaj też:

Dolar poszybował. Ten tydzień należał do niego

Ceny walut w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 24 lutego

dolar – 3,5793 zł

euro – 4,2193 zł

frank szwajcarski – 4,6252 zł

funt szterling – 4,8323 zł

Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego

dolar – 3,5737 zł

euro – 4,2173 zł

frank szwajcarski – 4,6156 zł

funt szterling – 4,8275 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 20 lutego

dolar – 3,5898 zł

euro – 4,2241 zł

frank szwajcarski – 4,6297 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Kursy walut – czwartek, 19 lutego

dolar – 3,5780 zł

euro – 4,2220 zł

frank szwajcarski – 4,6266 zł

funt szterling – 4,8318 zł

Kursy walut – środa, 18 lutego

dolar – 3,5610 zł

euro – 4,2148 zł

frank szwajcarski – 4,6159 zł

funt szterling – 4,8338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 lutego

dolar – 3,5607 zł

euro – 4,2182 zł

frank szwajcarski – 4,6290 zł

funt szterling – 4,8393 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 lutego

dolar – 3,5467 zł

euro – 4,2080 zł

frank szwajcarski – 4,6085 zł

funt szterling – 4,8393 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Polak rozbił bank w Eurojackpot. To najwyższa wygrana w tym rokuCzytaj też:

Boom na testamenty notarialne. Rodziny chcą uniknąć sporów