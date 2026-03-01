Frank mocny jak nigdy. To najwyższa zwyżka tygodnia

Ten tydzień zdecydowanie należał do franka szwajcarskiego – to on zanotował największy wzrost wobec złotego. Dolar i euro również podrożały, ale w znacznie mniejszym stopniu. Funt brytyjski utrzymał względną stabilność, kończąc tydzień niemal na tym samym poziomie.
Złoty finiszuje ostatni tydzień lutego pod kreską – wszystkie cztery waluty w ujęciu tygodniowym zwyżkowały. Czy polska waluta odbije w marcu? Już wkrótce się przekonamy.
Analiza tygodnia (23–27 lutego 2026)
Dolar amerykański (USD) – umiarkowany wzrost
Dolar w poniedziałek kosztował 3,5737 zł. We wtorek wzrósł do 3,5793 zł, w środę lekko spadł do 3,5785 zł, w czwartek 3,5792 zł, a w piątek zakończył tydzień na 3,5804 zł. USD zanotował niewielki wzrost wobec złotego.
Euro (EUR) – niewielkie zwyżki
Euro w poniedziałek wynosiło 4,2173 zł. We wtorek wzrosło do 4,2193 zł, w środę spadło do 4,2183 zł, w czwartek do 4,2224 zł, a w piątek zakończyło tydzień na 4,2233 zł. Tydzień zakończył się niewielkim wzrostem, pokazując stabilność euro wobec złotego.
Frank szwajcarski (CHF) – lider wzrostów
Frank rozpoczął tydzień w poniedziałek na poziomie 4,6156 zł. We wtorek wzrósł do 4,6252 zł, w środę lekko spadł do 4,6225 zł, w czwartek do 4,6245 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,6323 zł. CHF był zdecydowanym liderem tygodnia, zyskując wyraźnie wobec złotego.
Funt szterling (GBP) – prawie bez zmian
Funt w poniedziałek kosztował 4,8275 zł. We wtorek wzrósł do 4,8323 zł, w środę do 4,8375 zł, w czwartek do 4,8416 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,8280 zł. Bilans tygodnia pokazuje minimalną zmianę, a funt pozostaje praktycznie stabilny wobec złotego.
Podsumowanie tygodnia (23–27 lutego 2026)
- USD: +0,67 gr (z 3,5737 zł do 3,5804 zł)
- EUR: +0,60 gr (z 4,2173 zł do 4,2233 zł)
- CHF: +1,67 gr (z 4,6156 zł do 4,6323 zł)
- GBP: +0,05 gr (z 4,8275 zł do 4,8280 zł)
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 23 do 27 lutego 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 27 lutego
- dolar – 3,5804 zł
- euro – 4,2233 zł
- frank szwajcarski – 4,6323 zł
- funt szterling – 4,8280 zł
Kursy walut – czwartek, 26 lutego
- dolar – 3,5792 zł
- euro – 4,2224 zł
- frank szwajcarski – 4,6245 zł
- funt szterling – 4,8416 zł
Kursy walut – środa, 25 lutego
- dolar – 3,5785 zł
- euro – 4,2183 zł
- frank szwajcarski – 4,6225 zł
- funt szterling – 4,8375 zł
Kursy walut – wtorek, 24 lutego
- dolar – 3,5793 zł
- euro – 4,2193 zł
- frank szwajcarski – 4,6252 zł
- funt szterling – 4,8323 zł
Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego
- dolar – 3,5737 zł
- euro – 4,2173 zł
- frank szwajcarski – 4,6156 zł
- funt szterling – 4,8275 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
