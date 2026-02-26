Złoty ma słabszy dzień. Najmocniej drożeją euro i funt

Czwartkowe notowania przynoszą lekkie osłabienie złotego wobec czterech głównych walut. Choć wzrosty są niewielkie, to kursy dolara, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga idą w górę.

Największe zwyżki odnotowuje euro i funt, które rosną w identycznym tempie, natomiast najmniej drożeje dolar – jego wzrost jest symboliczny.

Analiza dnia

Dolar amerykański (USD)

Dziś dolar kosztuje 3,5792 zł. Wczoraj kurs wynosił 3,5785 zł. To wzrost o 0,0007 zł, czyli 0,07 gr. Złoty minimalnie słabnie wobec dolara.

Euro (EUR)

Kurs euro wynosi dziś 4,2224 zł wobec 4,2183 zł wczoraj. To wzrost o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Złoty traci nieznacznie względem wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6245 zł. Wczoraj kosztował 4,6225 zł. To wzrost o 0,0020 zł, czyli 0,20 gr. Złoty słabnie wobec franka, choć zmiana jest niewielka.

Funt szterling (GBP)

Funt kosztuje dziś 4,8416 zł wobec 4,8375 zł wczoraj. To wzrost o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Brytyjska waluta również zyskuje wobec złotego.

Czytaj też:

Mieszkania w Polsce coraz droższe. Wyjątkiem jest to miasto

Podsumowanie dnia

USD: +0,07 gr (z 3,5785 zł do 3,5792 zł)

EUR: +0,41 gr (z 4,2183 zł do 4,2224 zł)

CHF: +0,20 gr (z 4,6225 zł do 4,6245 zł)

GBP: +0,41 gr (z 4,8375 zł do 4,8416 zł)

Czytaj też:

Polak rozbił bank w Eurojackpot. To najwyższa wygrana w tym roku

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 26 lutego

dolar – 3,5792 zł

euro – 4,2224 zł

frank szwajcarski – 4,6245 zł

funt szterling – 4,8416 zł

Ceny walut w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 25 lutego

dolar – 3,5785 zł

euro – 4,2183 zł

frank szwajcarski – 4,6225 zł

funt szterling – 4,8375 zł

Kursy walut – wtorek, 24 lutego

dolar – 3,5793 zł

euro – 4,2193 zł

frank szwajcarski – 4,6252 zł

funt szterling – 4,8323 zł

Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego

dolar – 3,5737 zł

euro – 4,2173 zł

frank szwajcarski – 4,6156 zł

funt szterling – 4,8275 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Padła „piątka” w Mini Lotto. Polak wzbogacił się o rekordową sumęCzytaj też:

Reprywatyzacja trwa w najlepsze. Tyle mieszkań zwrócono