Złoty ma słabszy dzień. Najmocniej drożeją euro i funt

Czwartkowe notowania przynoszą lekkie osłabienie złotego wobec czterech głównych walut. Choć wzrosty są niewielkie, to kursy dolara, euro, franka szwajcarskiego i funta szterlinga idą w górę.
Największe zwyżki odnotowuje euro i funt, które rosną w identycznym tempie, natomiast najmniej drożeje dolar – jego wzrost jest symboliczny.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Dziś dolar kosztuje 3,5792 zł. Wczoraj kurs wynosił 3,5785 zł. To wzrost o 0,0007 zł, czyli 0,07 gr. Złoty minimalnie słabnie wobec dolara.
Euro (EUR)
Kurs euro wynosi dziś 4,2224 zł wobec 4,2183 zł wczoraj. To wzrost o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Złoty traci nieznacznie względem wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest na poziomie 4,6245 zł. Wczoraj kosztował 4,6225 zł. To wzrost o 0,0020 zł, czyli 0,20 gr. Złoty słabnie wobec franka, choć zmiana jest niewielka.
Funt szterling (GBP)
Funt kosztuje dziś 4,8416 zł wobec 4,8375 zł wczoraj. To wzrost o 0,0041 zł, czyli 0,41 gr. Brytyjska waluta również zyskuje wobec złotego.
Podsumowanie dnia
- USD: +0,07 gr (z 3,5785 zł do 3,5792 zł)
- EUR: +0,41 gr (z 4,2183 zł do 4,2224 zł)
- CHF: +0,20 gr (z 4,6225 zł do 4,6245 zł)
- GBP: +0,41 gr (z 4,8375 zł do 4,8416 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – czwartek, 26 lutego
- dolar – 3,5792 zł
- euro – 4,2224 zł
- frank szwajcarski – 4,6245 zł
- funt szterling – 4,8416 zł
Ceny walut w tym tygodniu
Kursy walut – środa, 25 lutego
- dolar – 3,5785 zł
- euro – 4,2183 zł
- frank szwajcarski – 4,6225 zł
- funt szterling – 4,8375 zł
Kursy walut – wtorek, 24 lutego
- dolar – 3,5793 zł
- euro – 4,2193 zł
- frank szwajcarski – 4,6252 zł
- funt szterling – 4,8323 zł
Kursy walut – poniedziałek, 23 lutego
- dolar – 3,5737 zł
- euro – 4,2173 zł
- frank szwajcarski – 4,6156 zł
- funt szterling – 4,8275 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
