Złoty pod kreską. Ceny dolara i funta wystrzeliły

Pierwszy tydzień marca przyniósł nasilenie się konfliktu bliskowschodniego. Rynek walut musiał zareagować. Złoty stracił fason na całej linii – ceny wszystkich czterech głównych walut w górę.

Liderem zwyżek był w mijającym tygodniu funt szterling – to on zanotował największy skok wobec złotego. Zaraz za brytyjską walutą uplasował się dolar, który także mocno wystrzelił w górę.

Frank szwajcarski również podrożał, ale w mniejszym stopniu. Z kolei euro wzrosło minimalnie. Złoty kończy zatem tydzień pod mocną kreską, słabnąc wobec wszystkich czterech głównych walut.

Analiza tygodnia (2–6 marca 2026)

Dolar amerykański (USD) – mocno w górę

Dolar w poniedziałek kosztował 3,6056 zł. We wtorek wzrósł do 3,6820 zł, w środę spadł minimalnie do 3,6770 zł, w czwartek utrzymał poziom 3,6771 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,6962 zł. USD zanotował wyraźny wzrost wobec złotego.

Euro (EUR) – minimalnie podrożało

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2304 zł. We wtorek wzrosło do 4,2732 zł, w środę spadło do 4,2685 zł, w czwartek wzrosło do 4,2739 zł, a w piątek zakończyło tydzień na poziomie 4,2782 zł. Tydzień zakończył się niewielkim wzrostem ceny wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźnie w górę

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6696 zł. We wtorek wzrósł do 4,6853 zł, w środę do 4,6935 zł, w czwartek do 4,7205 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,7262 zł. Szwajcarska waluta wyraźnie podrożała.

Funt szterling (GBP) – lider wzrostów

Funt w poniedziałek kosztował 4,8215 zł. We wtorek wzrósł do 4,8962 zł, w środę do 4,9125 zł, w czwartek spadł minimalnie do 4,9108 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,9251 zł. Funt był zdecydowanym liderem tygodnia, zyskując najwięcej wobec złotego. Jego cena zbliża się coraz bardziej do psychologicznej granicy 5 zł.

Podsumowanie tygodnia (2–6 marca 2026)

USD: +9,06 gr (z 3,6056 zł do 3,6962 zł)

EUR: +4,78 gr (z 4,2304 zł do 4,2782 zł)

CHF: +5,66 gr (z 4,6696 zł do 4,7262 zł)

GBP: +10,36 gr (z 4,8215 zł do 4,9251 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 2 do 6 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 6 marca

dolar – 3,6962 zł

euro – 4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,7262 zł

funt szterling – 4,9251 zł

Kursy walut – czwartek, 5 marca

dolar – 3,6771 zł

euro – 4,2739 zł

frank szwajcarski – 4,7205 zł

funt szterling – 4,9108 zł

Kursy walut – środa, 4 marca

dolar – 3,6770 zł

euro – 4,2685 zł

frank szwajcarski – 4,6935 zł

funt szterling – 4,9125 zł

Kursy walut – wtorek, 3 marca

dolar – 3,6820 zł

euro – 4,2732 zł

frank szwajcarski – 4,6853 zł

funt szterling – 4,8962 zł

Kursy walut – poniedziałek, 2 marca

dolar –3,6056 zł

euro –4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,6696 zł

funt szterling – 4,8215 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

