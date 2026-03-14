Cena dolara poszybowała. Euro, frank i funt tanieją

Końcówka tego tygodnia zdecydowanie należała do dolara. Choć w piątek wszystkie cztery główne waluty podrożały wobec złotego, w ujęciu całego tygodnia polska waluta obroniła się wobec trzech z nich. Dolarowi jednak uległa. Amerykańska waluta podrożała w tym tygodniu najbardziej. Z kolei najmocniej potaniał frank szwajcarski, wyraźnie osuwając się względem złotego. Euro również zakończyło tydzień pod kreską, a funt szterling stracił symbolicznie. Złoty kończy zatem tydzień w relatywnie dobrej kondycji, choć piątkowe notowania pokazały, że presja na osłabienie wciąż jest obecna.

Analiza tygodnia (9–13 marca 2026)

Dolar amerykański (USD) – tydzień zakończony na plusie

Dolar w poniedziałek kosztował 3,7075 zł. We wtorek spadł do 3,6523 zł, w środę odbił do 3,6870 zł, w czwartek wzrósł minimalnie do 3,6878 zł, a w piątek mocno podskoczył do 3,7277 zł. USD był w tym tygodniu najbardziej zmienny i ostatecznie zakończył tydzień wyraźnym wzrostem wobec złotego.

Euro (EUR) – lekko w dół

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2836 zł. We wtorek spadło do 4,2555 zł, w środę odbiło do 4,2740 zł, w czwartek ponownie obniżyło się do 4,2629 zł, a w piątek wzrosło do 4,2693 zł. Mimo piątkowego odbicia wspólna waluta zakończyła tydzień lekkim spadkiem, co oznacza, że złoty zyskał wobec euro.

Frank szwajcarski (CHF) – największy przegrany tygodnia

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,7569 zł. We wtorek spadł do 4,7092 zł, w środę odbił do 4,7357 zł, w czwartek zniżkował do 4,7250 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,7279 zł. Szwajcarska waluta wyraźnie potaniała w ujęciu tygodniowym i to właśnie frank zanotował największy spadek spośród analizowanych walut.

Funt szterling (GBP) – niemal bez zmian

Funt w poniedziałek kosztował 4,9456 zł. We wtorek spadł do 4,9154 zł, w środę wzrósł do 4,9465 zł, w czwartek obniżył się do 4,9393 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,9436 zł. Brytyjska waluta poruszała się w wąskim przedziale i finalnie zakończyła tydzień niemal dokładnie tam, gdzie go rozpoczęła, notując jedynie symboliczny spadek wobec złotego.

Podsumowanie tygodnia (9–13 marca 2026)

USD: +2,02 gr (z 3,7075 zł do 3,7277 zł)

EUR: −1,43 gr (z 4,2836 zł do 4,2693 zł)

CHF: −2,90 gr (z 4,7569 zł do 4,7279 zł)

GBP: −0,20 gr (z 4,9456 zł do 4,9436 zł)

Czytaj też:

Coraz więcej opustoszałych starych domów. To miasto jest liderem

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 9 do 13 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 13 marca

dolar – 3,7277 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,7279 zł

funt szterling – 4,9436 zł

Kursy walut – czwartek, 12 marca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2629 zł

frank szwajcarski – 4,7250 zł

funt szterling – 4,9393 zł

Kursy walut – środa, 11 marca

dolar – 3,6870 zł

euro – 4,2740 zł

frank szwajcarski – 4,7357 zł

funt szterling – 4,9465 zł

Kursy walut – wtorek, 10 marca

dolar – 3,6523 zł

euro – 4,2555 zł

frank szwajcarski – 4,7092 zł

funt szterling – 4,9154 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 marca

dolar – 3,7075 zł

euro – 4,2836 zł

frank szwajcarski – 4,7569 zł

funt szterling – 4,9456 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Kary sięgające 10 mln euro. Polskie firmy z nowymi obowiązkami

Padła „piątka” w Mini Lotto. Ogromne pieniądze dla Polaka