Cena dolara poszybowała. Euro, frank i funt tanieją

Końcówka tego tygodnia zdecydowanie należała do dolara. Choć w piątek wszystkie cztery główne waluty podrożały wobec złotego, w ujęciu całego tygodnia polska waluta obroniła się wobec trzech z nich. Dolarowi jednak uległa. Amerykańska waluta podrożała w tym tygodniu najbardziej. Z kolei najmocniej potaniał frank szwajcarski, wyraźnie osuwając się względem złotego. Euro również zakończyło tydzień pod kreską, a funt szterling stracił symbolicznie. Złoty kończy zatem tydzień w relatywnie dobrej kondycji, choć piątkowe notowania pokazały, że presja na osłabienie wciąż jest obecna.
Analiza tygodnia (9–13 marca 2026)
Dolar amerykański (USD) – tydzień zakończony na plusie
Dolar w poniedziałek kosztował 3,7075 zł. We wtorek spadł do 3,6523 zł, w środę odbił do 3,6870 zł, w czwartek wzrósł minimalnie do 3,6878 zł, a w piątek mocno podskoczył do 3,7277 zł. USD był w tym tygodniu najbardziej zmienny i ostatecznie zakończył tydzień wyraźnym wzrostem wobec złotego.
Euro (EUR) – lekko w dół
Euro w poniedziałek kosztowało 4,2836 zł. We wtorek spadło do 4,2555 zł, w środę odbiło do 4,2740 zł, w czwartek ponownie obniżyło się do 4,2629 zł, a w piątek wzrosło do 4,2693 zł. Mimo piątkowego odbicia wspólna waluta zakończyła tydzień lekkim spadkiem, co oznacza, że złoty zyskał wobec euro.
Frank szwajcarski (CHF) – największy przegrany tygodnia
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,7569 zł. We wtorek spadł do 4,7092 zł, w środę odbił do 4,7357 zł, w czwartek zniżkował do 4,7250 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,7279 zł. Szwajcarska waluta wyraźnie potaniała w ujęciu tygodniowym i to właśnie frank zanotował największy spadek spośród analizowanych walut.
Funt szterling (GBP) – niemal bez zmian
Funt w poniedziałek kosztował 4,9456 zł. We wtorek spadł do 4,9154 zł, w środę wzrósł do 4,9465 zł, w czwartek obniżył się do 4,9393 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,9436 zł. Brytyjska waluta poruszała się w wąskim przedziale i finalnie zakończyła tydzień niemal dokładnie tam, gdzie go rozpoczęła, notując jedynie symboliczny spadek wobec złotego.
Podsumowanie tygodnia (9–13 marca 2026)
- USD: +2,02 gr (z 3,7075 zł do 3,7277 zł)
- EUR: −1,43 gr (z 4,2836 zł do 4,2693 zł)
- CHF: −2,90 gr (z 4,7569 zł do 4,7279 zł)
- GBP: −0,20 gr (z 4,9456 zł do 4,9436 zł)
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 9 do 13 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 13 marca
- dolar – 3,7277 zł
- euro – 4,2693 zł
- frank szwajcarski – 4,7279 zł
- funt szterling – 4,9436 zł
Kursy walut – czwartek, 12 marca
- dolar – 3,6878 zł
- euro – 4,2629 zł
- frank szwajcarski – 4,7250 zł
- funt szterling – 4,9393 zł
Kursy walut – środa, 11 marca
- dolar – 3,6870 zł
- euro – 4,2740 zł
- frank szwajcarski – 4,7357 zł
- funt szterling – 4,9465 zł
Kursy walut – wtorek, 10 marca
- dolar – 3,6523 zł
- euro – 4,2555 zł
- frank szwajcarski – 4,7092 zł
- funt szterling – 4,9154 zł
Kursy walut – poniedziałek, 9 marca
- dolar – 3,7075 zł
- euro – 4,2836 zł
- frank szwajcarski – 4,7569 zł
- funt szterling – 4,9456 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
