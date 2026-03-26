Złoty słabnie. Dolar znów w górę

Czwartkowe notowania przynoszą osłabienie złotego wobec wszystkich czterech głównych walut. Najmocniej drożeje dolar amerykański, który zyskuje aż 1,45 gr. Pozostałe waluty — frank szwajcarski, funt szterling i euro — również idą w górę, ale w mniejszym tempie. Najmniejszy wzrost notuje euro.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6948 zł wobec 3,6803 zł w środę. To wzrost o 0,0145 zł, czyli 1,45 gr. Amerykańska waluta wyraźnie umacnia się wobec złotego i jest dziś liderem wzrostów wśród analizowanych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2710 zł wobec 4,2692 zł w środę. Oznacza to wzrost o 0,0018 zł, czyli 0,18 gr. Wspólna waluta zyskuje symbolicznie, notując najmniejszy ruch spośród głównych walut.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6650 zł, podczas gdy w środę kosztował 4,6592 zł. To wzrost o 0,0058 zł, czyli 0,58 gr. Szwajcarska waluta ponownie się umacnia, choć skala ruchu pozostaje umiarkowana.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9339 zł wobec 4,9306 zł w środę. To wzrost o 0,0033 zł, czyli 0,33 gr. Brytyjska waluta lekko odbija i ponownie zbliża się do poziomu 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

Notowania z 26 marca 2026 r.

Kursy w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 25 marca

dolar – 3,6803 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,6592 zł

funt szterling – 4,9306 zł

Kursy walut – wtorek, 24 marca

dolar – 3,6850 zł

euro – 4,2728 zł

frank szwajcarski – 4,6848 zł

funt szterling – 4,9388 zł

Kursy walut – poniedziałek, 23 marca

dolar – 3,7292 zł

euro – 4,2867 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 4,9486 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Cena funta wystrzeliła. Za to dolar i frank tanieją