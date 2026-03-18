Kursy walut 18 marca. Euro, dolar, funt i frank po nowym kursie

Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze kursy walut na środę, 18 marca 2026 roku. Dzisiejsze notowania pokazują, jak kształtują się wyceny najważniejszych walut, w tym euro, dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego i funta szterlinga. To istotna informacja dla osób planujących wymianę gotówki, przelewy zagraniczne albo śledzących rynek walutowy na bieżąco.

Według danych z godziny 12 kurs euro wynosi dziś 4,2613 zł. Dolar amerykański został wyceniony na 3,693 zł, frank szwajcarski na 4,6982 zł, a funt szterling na 4,9338 zł. W zestawieniu znalazła się także hrywna ukraińska, której kurs wynosi 0,084 zł. Wszystkie te dane pochodzą z notowań Narodowego Banku Polskiego publikowanych w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15.

Nowe notowania

Porównanie do wtorkowych notowań pokazuje, że część głównych walut straciła na wartości. Euro spadło z 4,2666 zł do 4,2613 zł, dolar z 3,7046 zł do 3,693 zł, frank z 4,7093 zł do 4,6982 zł, a funt z 4,9402 zł do 4,9338 zł. Oznacza to, że środa przyniosła lekkie osłabienie kilku najważniejszych walut względem złotego.

NBP opublikował również kursy wielu innych walut. Dolar australijski kosztuje 2,6267 zł, dolar kanadyjski 2,6974 zł, yuan chiński 0,5373 zł, korona czeska 0,1744 zł, korona duńska 0,5703 zł, jen japoński 0,023236 zł, korona norweska 0,3851 zł, korona szwedzka 0,3973 zł, a lej rumuński 0,8366 zł. Wśród walut, które dziś rosły, znalazły się m.in. rial omański, dinar bahrajski, dinar kuwejcki, dinar jordański i lari gruziński. Z kolei spadki objęły wiele innych pozycji, w tym dolara amerykańskiego, franka szwajcarskiego, euro, funta i dolara kanadyjskiego.

Na kursy walut wpływa wiele czynników. Znaczenie mają przede wszystkim stopy procentowe, poziom inflacji, wzrost gospodarczy, handel walutami oraz różnego rodzaju wydarzenia społeczne i polityczne. Jeśli na daną walutę pojawia się większy popyt niż jej dostępność, kurs rośnie. Gdy sytuacja wygląda odwrotnie, wycena spada. Wpływ na notowania mogą mieć także decyzje banków centralnych, wielkość rezerw walutowych, poziom długu publicznego oraz ocena stabilności politycznej danego państwa.

Najważniejsze waluty

Wśród najważniejszych światowych walut wymieniane są euro, dolar amerykański, frank szwajcarski, brytyjski funt szterling i jen japoński. Ich siła zależy między innymi od wartości PKB, wysokości stóp procentowych, sytuacji gospodarczej i politycznej oraz relacji importu do eksportu towarów i usług.

Waluty można wymieniać na kilka sposobów. W tekście wskazano konto walutowe w polskim banku, aplikację Revolut oraz kantory stacjonarne i internetowe. W przypadku kantorów online potrzebne są dwa rachunki bankowe — jeden w złotych i drugi w walucie obcej. Dzisiejsze notowania NBP mogą być więc ważnym punktem odniesienia dla każdego, kto planuje wymianę pieniędzy i chce sprawdzić, jak wyglądają aktualne kursy walut.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

