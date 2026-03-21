Cena funta wystrzeliła. Za to dolar i frank tanieją

Złoty odrabia straty wobec dolara i franka. Szwajcarska waluta jest największym przegranym tygodnia. W konfrontacji ze złotym jeden frank szwajcarski traci blisko 3 gr. Dolar również kończy tydzień na minusie. Euro z lekką zwyżką, ale bez szaleństw.

Z kolei funt brytyjski wyraźnie odzyskuje siły. Czy przekroczy pięciozłotowy Rubikon, czas pokaże. Złoty kończy zatem tydzień w relatywnie dobrej kondycji, szczególnie wobec dolara i franka.

Analiza tygodnia (16–20 marca 2026)

Dolar amerykański (USD) – tydzień zakończony spadkiem

Dolar w poniedziałek kosztował 3,7287 zł. We wtorek spadł do 3,7046 zł, w środę do 3,6930 zł, w czwartek wzrósł do 3,7270 zł, a w piątek zakończył tydzień na 3,7032 zł. USD ostatecznie zakończył tydzień spadkiem o 2,55 gr względem poniedziałku.

Euro (EUR) – lekki wzrost

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2694 zł, we wtorek spadło do 4,2666 zł, w środę do 4,2613 zł, w czwartek wzrosło do 4,2782 zł, a w piątek zakończyło tydzień na 4,2768 zł. W ujęciu tygodniowym euro zyskało 0,74 gr względem złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – największy przegrany tygodnia

Frank rozpoczął tydzień od 4,7238 zł, spadł do 4,7093 zł we wtorek, 4,6982 zł w środę, 4,6956 zł w czwartek i zakończył tydzień na 4,6969 zł. W całym tygodniu frank stracił 2,69 gr, co czyni go największym przegranym.

Funt szterling (GBP) – największy wzrost tygodnia

Funt w poniedziałek kosztował 4,9394 zł, we wtorek wzrósł do 4,9402 zł, w środę spadł do 4,9338 zł, w czwartek wzrósł do 4,9508 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,9557 zł. Brytyjska waluta zyskała 1,63 gr w ujęciu tygodniowym. To największa zwyżka w tym tygodniu.

Kupił los za grosze, a wygrał milion. Lotto Plus znów z „szóstką”

Podsumowanie tygodnia (16–20 marca 2026)

USD: −2,55 gr (z 3,7287 zł do 3,7032 zł)

EUR: +0,74 gr (z 4,2694 zł do 4,2768 zł)

CHF: −2,69 gr (z 4,7238 zł do 4,6969 zł)

GBP: +1,63 gr (z 4,9394 zł do 4,9557 zł)

Odwrócona hipoteka okazała się porażką. „Ten produkt istnieje tylko w teorii”

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 16 do 20 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 20 marca

dolar – 3,7032 zł

euro – 4,2768 zł

frank szwajcarski – 4,6969 zł

funt szterling – 4,9557 zł

Kursy walut – czwartek, 19 marca

dolar – 3,7270 zł

euro – 4,2782 zł

frank szwajcarski – 4,6956 zł

funt szterling – 4,9508 zł

Kursy walut – środa, 18 marca

dolar – 3,6930 zł

euro – 4,2613 zł

frank szwajcarski – 4,6982 zł

funt szterling – 4,9338 zł

Kursy walut – wtorek, 17 marca

dolar – 3,7046 zł

euro – 4,2666 zł

frank szwajcarski – 4,7093 zł

funt szterling – 4,9402 zł

Kursy walut – poniedziałek, 16 marca

dolar – 3,7287 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,7238 zł

funt szterling – 4,9394 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Podatek za szopę wyższy niż za dom? Absurdów podatkowych jest więcej

