Złoty ma złą passę. Ceny dolara i funta poszły w górę

Ten tydzień nie kończy się dobrze dla złotego. Piątkowe notowania przynoszą dalsze osłabienie polskiej waluty wobec wszystkich czterech głównych walut. Najmocniej drożeje dolar amerykański, który zyskuje aż 2,58 gr.

To właśnie amerykańska waluta zasługuje dziś na tytuł króla zwyżek. Wyraźnie rosną także kursy funta szterlinga i euro.

Tylko frank szwajcarski pozostaje niemal stabilny, notując jedynie symboliczny wzrost. Najmniejszy ruch dnia należy właśnie do franka.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,7206 zł wobec 3,6948 zł w czwartek. To wzrost o 0,0258 zł, czyli 2,58 gr. Amerykańska waluta najmocniej umacnia się wobec złotego i jest dziś zdecydowanym liderem wzrostów wśród analizowanych czterech walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2858 zł wobec 4,2710 zł w czwartek. Oznacza to wzrost o 0,0148 zł, czyli 1,48 gr. Wspólna waluta wyraźnie zyskuje i utrzymuje trend wzrostowy wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6663 zł, podczas gdy w czwartek kosztował 4,6650 zł. To wzrost o 0,0013 zł, czyli 0,13 gr. Szwajcarska waluta pozostaje praktycznie stabilna, a skala ruchu jest dziś najmniejsza spośród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9510 zł wobec 4,9339 zł w czwartek. To wzrost o 0,0171 zł, czyli 1,71 gr. Brytyjska waluta wyraźnie się umacnia i jest coraz bliżej psychologicznego poziomu 5 zł za 1 funta.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +2,58 gr (z 3,6948 zł do 3,7206 zł)

EUR: +1,48 gr (z 4,2710 zł do 4,2858 zł)

CHF: +0,13 gr (z 4,6650 zł do 4,6663 zł)

GBP: +1,71 gr (z 4,9339 zł do 4,9510 zł)

Notowania z 27 marca 2026 r.

Kursy walut – piątek, 27 marca

dolar – 3,7206 zł

euro – 4,2858 zł

frank szwajcarski – 4,6663 zł

funt szterling – 4,9510 zł

Kursy w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 26 marca

dolar – 3,6948 zł

euro – 4,2710 zł

frank szwajcarski – 4,6650 zł

funt szterling – 4,9339 zł

Kursy walut – środa, 25 marca

dolar – 3,6803 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,6592 zł

funt szterling – 4,9306 zł

Kursy walut – wtorek, 24 marca

dolar – 3,6850 zł

euro – 4,2728 zł

frank szwajcarski – 4,6848 zł

funt szterling – 4,9388 zł

Kursy walut – poniedziałek, 23 marca

dolar – 3,7292 zł

euro – 4,2867 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 4,9486 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

