Złoty triumfuje. Frank szwajcarski mocno w dół, dolar też traci

Złoty wygrywa ostatni tydzień marca. Jest to szczególnie widoczne wobec franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

Największym przegranym tygodnia jest właśnie szwajcarska waluta, która w relacji do złotego traci aż 3,69 gr. Dolar również kończy tydzień na minusie, choć skala spadku jest znacznie mniejsza.

Euro pozostaje niemal stabilne i notuje jedynie symboliczne cofnięcie. Z kolei funt szterling jako jedyny wyraźniej broni swojej pozycji, kończąc tydzień lekkim wzrostem. Bilans pięciu dni jest więc dla złotego korzystny — przede wszystkim wobec franka i dolara.

Analiza tygodnia (23–27 marca 2026)

Dolar amerykański (USD) – tydzień zakończony spadkiem

Dolar w poniedziałek kosztował 3,7292 zł. We wtorek spadł do 3,6850 zł, w środę obniżył się do 3,6803 zł, w czwartek odbił do 3,6948 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,7206 zł. USD ostatecznie zakończył tydzień spadkiem o 0,86 gr względem poniedziałku.

Euro (EUR) – niemal bez zmian

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2867 zł, we wtorek spadło do 4,2728 zł, w środę obniżyło się do 4,2692 zł, w czwartek lekko wzrosło do 4,2710 zł, a w piątek zakończyło tydzień na poziomie 4,2858 zł. W ujęciu tygodniowym euro straciło symboliczne 0,09 gr względem złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – największy przegrany tygodnia

Frank rozpoczął tydzień od poziomu 4,7032 zł, we wtorek spadł do 4,6848 zł, w środę obniżył się do 4,6592 zł, w czwartek lekko odbił do 4,6650 zł, a w piątek zakończył tydzień na 4,6663 zł. W całym tygodniu frank stracił 3,69 gr, co czyni go największym przegranym tego zestawienia.

Funt szterling (GBP) – jedyna waluta na plusie

Funt w poniedziałek kosztował 4,9486 zł, we wtorek spadł do 4,9388 zł, w środę obniżył się do 4,9306 zł, w czwartek wzrósł do 4,9339 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,9510 zł. Brytyjska waluta zyskała 0,24 gr w ujęciu tygodniowym. To jedyna waluta, która kończy tydzień na plusie.

Podsumowanie tygodnia rynku walut (23–27 marca 2026)

USD: −0,86 gr (z 3,7292 zł do 3,7206 zł)

EUR: −0,09 gr (z 4,2867 zł do 4,2858 zł)

CHF: −3,69 gr (z 4,7032 zł do 4,6663 zł)

GBP: +0,24 gr (z 4,9486 zł do 4,9510 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 23 do 27 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 27 marca

dolar – 3,7206 zł

euro – 4,2858 zł

frank szwajcarski – 4,6663 zł

funt szterling – 4,9510 zł

Kursy walut – czwartek, 26 marca

dolar – 3,6948 zł

euro – 4,2710 zł

frank szwajcarski – 4,6650 zł

funt szterling – 4,9339 zł

Kursy walut – środa, 25 marca

dolar – 3,6803 zł

euro – 4,2692 zł

frank szwajcarski – 4,6592 zł

funt szterling – 4,9306 zł

Kursy walut – wtorek, 24 marca

dolar – 3,6850 zł

euro – 4,2728 zł

frank szwajcarski – 4,6848 zł

funt szterling – 4,9388 zł

Kursy walut – poniedziałek, 23 marca

dolar – 3,7292 zł

euro – 4,2867 zł

frank szwajcarski – 4,7032 zł

funt szterling – 4,9486 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

