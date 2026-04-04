Złoty mocny jak nigdy. Funt ostro w dół, dolar i frank też spadają

Początek kwietnia sprzyja złotemu. Polska waluta kończy tydzień na lekkim plusie względem wszystkich czterech głównych walut. Największe wzmocnienie złoty odnotował wobec funta brytyjskiego.

Osłabiony funt coraz bardziej oddala się od psychologicznej granicy 5 zł. Osłabły także dolar amerykański i frank szwajcarski. Tylko euro wykazuje minimalne cofnięcie. Bilans tygodnia jest więc zdecydowanie korzystny dla złotego.

Analiza tygodnia rynku walut (30 marca – 3 kwietnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – wyraźne osłabienie

Dolar w poniedziałek kosztował 3,7257 zł. We wtorek wzrósł do 3,7408 zł, w środę spadł do 3,6972 zł, w czwartek odbił do 3,7195 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,7058 zł. USD ostatecznie stracił 1,99 gr względem poniedziałkowego kursu.

Euro (EUR) – minimalny spadek

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2832 zł, we wtorek wzrosło do 4,2894 zł, w środę minimalnie spadło do 4,2874 zł, w czwartek do 4,2869 zł, a w piątek zakończyło tydzień na poziomie 4,2776 zł. W ujęciu tygodniowym euro straciło 0,56 gr wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – zdecydowanie w dół

Frank rozpoczął tydzień od 4,6564 zł, we wtorek wzrósł do 4,6764 zł, w środę spadł do 4,6587 zł, w czwartek do 4,6516 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,6438 zł. Frank stracił w ciągu tygodnia 1,26 gr, co czyni go jednym z głównych przegranych tygodnia.

Funt szterling (GBP) – lider spadków

Funt w poniedziałek kosztował 4,9312 zł, we wtorek wzrósł do 4,9426 zł, w środę spadł do 4,9131 zł, w czwartek do 4,9103 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,9055 zł. Brytyjska waluta straciła 2,57 gr wobec złotego, będąc jedyną walutą z wyraźniejszym spadkiem nominalnym.

Podsumowanie tygodnia na rynku walut (30 marca – 3 kwietnia 2026)

USD: −1,99 gr (z 3,7257 zł do 3,7058 zł)

EUR: −0,56 gr (z 4,2832 zł do 4,2776 zł)

CHF: −1,26 gr (z 4,6564 zł do 4,6438 zł)

GBP: −2,57 gr (z 4,9312 zł do 4,9055 zł)

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 30 marca do 3 kwietnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 3 kwietnia

dolar – 3,7058 zł

euro – 4,2776 zł

frank szwajcarski – 4,6438 zł

funt szterling – 4,9055 zł

Kursy walut – czwartek, 2 kwietnia

dolar – 3,7195 zł

euro – 4,2869 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9103 zł

Kursy walut – środa, 1 kwietnia

dolar – 3,6972 zł

euro – 4,2874 zł

frank szwajcarski – 4,6587 zł

funt szterling – 4,9131 zł

Kursy walut – wtorek, 31 marca

dolar – 3,7408 zł

euro – 4,2894 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 4,9426 zł

Kursy walut – poniedziałek, 30 marca

dolar – 3,7257 zł

euro – 4,2832 zł

frank szwajcarski – 4,6564 zł

funt szterling – 4,9312 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

