Złoty ma dobrą passę. Ceny dolara i franka lecą w dół

Poświąteczny wtorek rozpoczną się mocnym wejściem złotego. W dół lecą ceny wszystkich czterech głównych walut.

Najmocniej tanieje frank szwajcarski, który traci aż 2,15 gr i to właśnie on zasługuje dziś na miano największego przegranego dnia.

Wyraźnie spada także kurs dolara amerykańskiego, a nieco mniej euro i funt szterling. Najmniejszy ruch obserwujemy dziś właśnie na wspomniany funcie, który zniżkuje jedynie symbolicznie względem pozostałych walut.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6888 zł wobec 3,7058 zł w piątek. To spadek o 0,0170 zł, czyli 1,70 gr. Amerykańska waluta wyraźnie osłabia się wobec złotego i należy dziś do najmocniej przecenionych spośród analizowanych głównych walut.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2694 zł wobec 4,2776 zł w piątek. Oznacza to spadek o 0,0082 zł, czyli 0,82 gr. Wspólna waluta lekko traci wobec złotego, kontynuując spokojniejszy ruch niż w przypadku dolara czy franka.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6223 zł, podczas gdy w piątek kosztował 4,6438 zł. To spadek o 0,0215 zł, czyli 2,15 gr. Szwajcarska waluta najmocniej osłabia się wobec złotego i jest dziś zdecydowanym liderem spadków wśród głównych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,9000 zł wobec 4,9055 zł w piątek. To spadek o 0,0055 zł, czyli 0,55 gr. Brytyjska waluta również traci wobec złotego, jednak skala ruchu jest dziś najmniejsza spośród analizowanych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,70 gr (z 3,7058 zł do 3,6888 zł)

EUR: -0,82 gr (z 4,2776 zł do 4,2694 zł)

CHF: -2,15 gr (z 4,6438 zł do 4,6223 zł)

GBP: -0,55 gr (z 4,9055 zł do 4,9000 zł)

Notowania z 7 kwietnia 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 7 kwietnia

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 30 marca do 3 kwietnia 2026 r.według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 3 kwietnia

dolar – 3,7058 zł

euro – 4,2776 zł

frank szwajcarski – 4,6438 zł

funt szterling – 4,9055 zł

Kursy walut – czwartek, 2 kwietnia

dolar – 3,7195 zł

euro – 4,2869 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9103 zł

Kursy walut – środa, 1 kwietnia

dolar – 3,6972 zł

euro – 4,2874 zł

frank szwajcarski – 4,6587 zł

funt szterling – 4,9131 zł

Kursy walut – wtorek, 31 marca

dolar – 3,7408 zł

euro – 4,2894 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 4,9426 zł

Kursy walut – poniedziałek, 30 marca

dolar – 3,7257 zł

euro – 4,2832 zł

frank szwajcarski – 4,6564 zł

funt szterling – 4,9312 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

