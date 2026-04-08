Rozejm pomaga złotemu. Dolar leci w dół, podrożał tylko frank

Środa przynosi kolejne umocnienie złotego wobec większości głównych walut. Po informacji o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie rynki wyraźnie odetchnęły, chociaż sytuacja wciąż jest niestabilna. W niepewnych czasach zawsze pewny pozostaje frank szwajcarski i to właśnie pokazują dzisiejsze notowania.

Szwajcarska waluta jako jedyna dziś delikatnie zyskuje wobec złotego. Najmocniejszy ruch w dół notuje za to dolar, który traci niemal 4 gr, podczas gdy euro i funt obniżają się już znacznie spokojniej.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6489 zł wobec 3,6888 zł we wtorek. To spadek o 0,0399 zł, czyli 3,99 gr. Amerykańska waluta wyraźnie osłabia się wobec złotego i jest dziś zdecydowanie największym przegranym dnia spośród analizowanych walut. To także najmocniejszy ruch w całym zestawieniu, pokazujący poprawę nastrojów na rynku.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2623 zł wobec 4,2694 zł we wtorek. Oznacza to spadek o 0,0071 zł, czyli 0,71 gr. Wspólna waluta również lekko traci wobec złotego, ale skala osłabienia jest znacznie mniejsza niż w przypadku dolara. To raczej spokojna korekta niż silniejszy ruch zwyżkowy.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6256 zł, podczas gdy we wtorek kosztował 4,6223 zł. To wzrost o 0,0033 zł, czyli 0,33 gr. Szwajcarska waluta jako jedyna drożeje wobec złotego, potwierdzając swoją pozycję bezpiecznej przystani w czasach, gdy geopolityczne napięcia wciąż pozostają obecne mimo chwilowego uspokojenia sytuacji.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,8995 zł wobec 4,9000 zł we wtorek. To spadek o 0,0005 zł, czyli 0,05 gr. Brytyjska waluta praktycznie stoi w miejscu, a zmiana ma dziś wyłącznie symboliczny charakter. To najmniejszy ruch spośród wszystkich czterech analizowanych walut.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -3,99 gr (z 3,6888 zł do 3,6489 zł)

EUR: -0,71 gr (z 4,2694 zł do 4,2623 zł)

CHF: +0,33 gr (z 4,6223 zł do 4,6256 zł)

GBP: -0,05 gr (z 4,9000 zł do 4,8995 zł)

Notowania z 8 kwietnia 2026 r.

Kursy walut – środa, 8 kwietnia

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – wtorek, 7 kwietnia

dolar – 3,6888 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,6223 zł

funt szterling – 4,9000 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

