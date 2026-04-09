Złoty trzyma się mocno. Dolar drożeje, a frank leci w dół

Czwartkowy rynek walut jest już nieco spokojniejszy niż środowa sesja. Złoty nieznacznie traci wobec dolara, jednocześnie lekko umacnia się względem euro i funta. Największą zmianę widać dziś w kursie franka szwajcarskiego, który wyraźnie oddaje część wcześniejszych wzrostów i najmocniej tanieje spośród czterech głównych walut. Skala zmian pozostaje niewielka, jednak to właśnie notowanie franka jest dziś najbardziej zauważalnym ruchem.

Tymczasem dolar idzie pod prąd i jako jedyny zyskuje wobec polskiej waluty.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6506 zł wobec 3,6489 zł w środę. To wzrost o 0,0017 zł, czyli 0,17 gr. Amerykańska waluta jako jedyna dziś drożeje względem złotego, choć skala ruchu pozostaje bardzo ograniczona. To symboliczne odbicie po wyraźnym środowym spadku dolara.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2610 zł wobec 4,2623 zł w środę. Oznacza to spadek o 0,0013 zł, czyli 0,13 gr. Wspólna waluta lekko traci wobec złotego, ale zmiana ma raczej kosmetyczny charakter. Rynek w przypadku euro pozostaje dziś wyjątkowo stabilny.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6147 zł, podczas gdy w środę kosztował 4,6256 zł. To spadek o 0,0109 zł, czyli 1,09 gr. Szwajcarska waluta notuje dziś największy ruch spośród analizowanej czwórki i wyraźnie tanieje wobec złotego. Po wczorajszym umocnieniu, dziś frank oddaje część zysków.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,8924 zł wobec 4,8995 zł w środę. To spadek o 0,0071 zł, czyli 0,71 gr. Brytyjska waluta również osłabia się względem złotego, a skala zmiany jest wyraźniejsza niż w przypadku euro, choć nadal umiarkowana. To drugi największy ruch dnia po franku.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,17 gr (z 3,6489 zł do 3,6506 zł)

EUR: -0,13 gr (z 4,2623 zł do 4,2610 zł)

CHF: -1,09 gr (z 4,6256 zł do 4,6147 zł)

GBP: -0,71 gr (z 4,8995 zł do 4,8924 zł)

Notowania z 8 kwietnia 2026 r.

Kursy walut – czwartek, 9 kwietnia

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – środa, 8 kwietnia

dolar – 3,6489 zł

euro – 4,2623 zł

frank szwajcarski – 4,6256 zł

funt szterling – 4,8995 zł

Kursy walut – wtorek, 7 kwietnia

dolar – 3,6888 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,6223 zł

funt szterling – 4,9000 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

