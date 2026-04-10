Złoty w coraz lepszej dobrej formie. Dolar coraz tańszy

Piątek wyraźnie sprzyja polskiej walucie. Umocnienie złotego widać w spadkach wszystkich głównych walut. Choć w czwartek dolar jeszcze drożał, dziś zmienia kierunek i dołącza do grona spadkowiczów: euro, franka i funta.

Amerykańska waluta notuje największe zniżki, natomiast najmniejsze – ex aequo – euro i funt.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6396 zł wobec 3,6506 zł w czwartek. To spadek o 0,0110 zł, czyli 1,10 gr. Amerykańska waluta notuje dziś największy spadek spośród analizowanej czwórki i wyraźnie traci wobec złotego.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2534 zł wobec 4,2610 zł w czwartek. Oznacza to spadek o 0,0076 zł, czyli 0,76 gr. Wspólna waluta osłabia się względem złotego w umiarkowanym tempie.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6062 zł, podczas gdy w czwartek kosztował 4,6147 zł. To spadek o 0,0085 zł, czyli 0,85 gr. Szwajcarska waluta również wyraźnie traci, notując drugi największy ruch dnia.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,8848 zł wobec 4,8924 zł w czwartek. To spadek o 0,0076 zł, czyli 0,76 gr. Brytyjska waluta traci wobec złotego w podobnej skali jak euro.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -1,10 gr (z 3,6506 zł do 3,6396 zł)

EUR: -0,76 gr (z 4,2610 zł do 4,2534 zł)

CHF: -0,85 gr (z 4,6147 zł do 4,6062 zł)

GBP: -0,76 gr (z 4,8924 zł do 4,8848 zł)

Notowania z 10 kwietnia 2026 r.

Kursy walut – piątek, 10 kwietnia

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – czwartek, 9 kwietnia

dolar – 3,6506 zł

euro – 4,2610 zł

frank szwajcarski – 4,6147 zł

funt szterling – 4,8924 zł

Kursy walut – środa, 8 kwietnia

dolar – 3,6489 zł

euro – 4,2623 zł

frank szwajcarski – 4,6256 zł

funt szterling – 4,8995 zł

Kursy walut – wtorek, 7 kwietnia

dolar – 3,6888 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,6223 zł

funt szterling – 4,9000 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

