Złoty triumfuje. Dolar ostro w dół, frank i euro też spadają

Ten tydzień zdecydowanie należał do złotego. Polska waluta zyskała wobec wszystkich czterech głównych walut. Największy spadek zanotował dolar amerykański – cena 1 dolara spadła w tym tygodniu o prawie 5 gr. Straciły również frank szwajcarski i euro, choć ich spadki nie są tak spektakularne jak w przypadku amerykańskiej waluty. Najmniejszą zniżkę notuje funt brytyjski – choć tydzień kończy spadkiem, jest on najniższy spośród analizowanych czterech głównych walut.

Bilans tygodnia jest jednoznaczny – złoty wyraźnie zyskał na wartości.

Analiza tygodnia (7–10 kwietnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar we wtorek kosztował 3,6888 zł, w środę spadł do 3,6489 zł, w czwartek nieznacznie odbił do 3,6506 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,6396 zł. USD stracił łącznie 4,92 gr względem wtorkowego kursu, co czyni go największym przegranym tygodnia.

Euro (EUR) – cena w dół

Euro we wtorek kosztowało 4,2694 zł, w środę spadło do 4,2623 zł, w czwartek do 4,2610 zł, a w piątek zakończyło tydzień na poziomie 4,2534 zł. W ujęciu tygodniowym euro potaniało o 1,60 gr wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne cofnięcie

Frank we wtorek kosztował 4,6223 zł, w środę wzrósł do 4,6256 zł, w czwartek spadł do 4,6147 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,6062 zł. Łącznie CHF stracił 1,61 gr, notując wyraźne osłabienie pod koniec tygodnia.

Funt szterling (GBP) – umiarkowany spadek

Funt we wtorek kosztował 4,9000 zł, w środę spadł do 4,8995 zł, w czwartek do 4,8924 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,8848 zł. Cena brytyjskiej waluty spadła o 1,52 gr wobec złotego, utrzymując łagodny trend spadkowy.

Podsumowanie tygodnia (7–10 kwietnia 2026)

USD: −4,92 gr (z 3,6888 zł do 3,6396 zł)

EUR: −1,60 gr (z 4,2694 zł do 4,2534 zł)

CHF: −1,61 gr (z 4,6223 zł do 4,6062 zł)

GBP: −1,52 gr (z 4,9000 zł do 4,8848 zł

Czytaj też:

Kredytobiorcy zawiedzeni. RPP przyjmuje postawę „ostrożnego wyczekiwania”

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 6 do 10 kwietnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 10 kwietnia

dolar – 3,6396 zł

euro – 4,2534 zł

frank szwajcarski – 4,6062 zł

funt szterling – 4,8848 zł

Kursy walut – czwartek, 9 kwietnia

dolar – 3,6506 zł

euro – 4,2610 zł

frank szwajcarski – 4,6147 zł

funt szterling – 4,8924 zł

Kursy walut – środa, 8 kwietnia

dolar – 3,6489 zł

euro – 4,2623 zł

frank szwajcarski – 4,6256 zł

funt szterling – 4,8995 zł

Kursy walut – wtorek, 7 kwietnia

dolar – 3,6888 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,6223 zł

funt szterling – 4,9000 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

Miliony Polaków bez ochrony? Sprawa Zondacrypto wstrząsa rynkiem