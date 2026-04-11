Złoty triumfuje. Dolar ostro w dół, frank i euro też spadają
Analiza rynku walut w mijającym tygodniu
Złoty umacnia się wobec wszystkich czterech walut. Tak wyglądał tydzień na rynku walut według danych NBP.

Ten tydzień zdecydowanie należał do złotego. Polska waluta zyskała wobec wszystkich czterech głównych walut. Największy spadek zanotował dolar amerykański – cena 1 dolara spadła w tym tygodniu o prawie 5 gr. Straciły również frank szwajcarski i euro, choć ich spadki nie są tak spektakularne jak w przypadku amerykańskiej waluty. Najmniejszą zniżkę notuje funt brytyjski – choć tydzień kończy spadkiem, jest on najniższy spośród analizowanych czterech głównych walut.

Bilans tygodnia jest jednoznaczny – złoty wyraźnie zyskał na wartości.

Analiza tygodnia (7–10 kwietnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek tygodnia

Dolar we wtorek kosztował 3,6888 zł, w środę spadł do 3,6489 zł, w czwartek nieznacznie odbił do 3,6506 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 3,6396 zł. USD stracił łącznie 4,92 gr względem wtorkowego kursu, co czyni go największym przegranym tygodnia.

Euro (EUR) – cena w dół

Euro we wtorek kosztowało 4,2694 zł, w środę spadło do 4,2623 zł, w czwartek do 4,2610 zł, a w piątek zakończyło tydzień na poziomie 4,2534 zł. W ujęciu tygodniowym euro potaniało o 1,60 gr wobec złotego.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne cofnięcie

Frank we wtorek kosztował 4,6223 zł, w środę wzrósł do 4,6256 zł, w czwartek spadł do 4,6147 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,6062 zł. Łącznie CHF stracił 1,61 gr, notując wyraźne osłabienie pod koniec tygodnia.

Funt szterling (GBP) – umiarkowany spadek

Funt we wtorek kosztował 4,9000 zł, w środę spadł do 4,8995 zł, w czwartek do 4,8924 zł, a w piątek zakończył tydzień na poziomie 4,8848 zł. Cena brytyjskiej waluty spadła o 1,52 gr wobec złotego, utrzymując łagodny trend spadkowy.

Podsumowanie tygodnia (7–10 kwietnia 2026)

  • USD: −4,92 gr (z 3,6888 zł do 3,6396 zł)
  • EUR: −1,60 gr (z 4,2694 zł do 4,2534 zł)
  • CHF: −1,61 gr (z 4,6223 zł do 4,6062 zł)
  • GBP: −1,52 gr (z 4,9000 zł do 4,8848 zł

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 6 do 10 kwietnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 10 kwietnia

  • dolar – 3,6396 zł
  • euro – 4,2534 zł
  • frank szwajcarski – 4,6062 zł
  • funt szterling – 4,8848 zł

Kursy walut – czwartek, 9 kwietnia

  • dolar – 3,6506 zł
  • euro – 4,2610 zł
  • frank szwajcarski – 4,6147 zł
  • funt szterling – 4,8924 zł

Kursy walut – środa, 8 kwietnia

  • dolar – 3,6489 zł
  • euro – 4,2623 zł
  • frank szwajcarski – 4,6256 zł
  • funt szterling – 4,8995 zł

Kursy walut – wtorek, 7 kwietnia

  • dolar – 3,6888 zł
  • euro – 4,2694 zł
  • frank szwajcarski – 4,6223 zł
  • funt szterling – 4,9000 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

  • Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
  • Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
  • Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl