Złoty dawno nie był taki mocny. Najbardziej spadła cena dolara

To dobry czas dla złotego. Polska waluta kolejny tydzień z rzędu zyskuje wobec wszystkich czterech głównych walut.

Największy spadek notuje dolar amerykański – cena 1 dolara spadła w tym tygodniu o ponad 4 gr. Tracą również euro i funt brytyjski, choć ich spadki nie są tak wyraźne jak w przypadku amerykańskiej waluty.

Najmniej w tym tygodniu stracił frank szwajcarski – choć również kończy tydzień na minusie, jego spadek jest najniższy spośród analizowanych walut.

Analiza tygodnia (13–17 kwietnia 2026)

Dolar amerykański (USD) – największy spadek w ciągu tygodnia

Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6374 zł (poniedziałek), by stopniowo tracić w kolejnych dniach. We wtorek kosztował 3,6015 zł, w środę 3,5939 zł, w czwartek 3,5983 zł, a tydzień zakończył na poziomie 3,5912 zł. Łącznie USD potaniał o 4,62 gr w stosunku do poniedziałku, co czyni go najsłabszą walutą tygodnia.

Euro (EUR) – stabilne, ale lekko w dół

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2507 zł, a w kolejnych dniach systematycznie traciło na wartości. We wtorek spadło do 4,2436 zł, w środę do 4,2370 zł, w czwartek do 4,2411 zł, a w piątek zakończyło tydzień na poziomie 4,2355 zł. W skali tygodnia EUR potaniało o 1,52 gr.

Frank szwajcarski (CHF) – niewielkie wahania, końcówka słabsza

Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6021 zł (poniedziałek). We wtorek wzrósł do 4,6136 zł, a następnie stopniowo spadał: w środę 4,6024 zł, w czwartek 4,5989 zł, aż do 4,5911 zł na koniec tygodnia. W ujęciu tygodniowym CHF stracił 1,10 gr.

Funt szterling (GBP) – drugi największy spadek tygodnia

Funt w poniedziałek kosztował 4,8845 zł, a w kolejnych dniach notował niewielkie wahania: we wtorek 4,8757 zł, w środę 4,8749 zł, w czwartek 4,8759 zł, by zakończyć tydzień na poziomie 4,8592 zł. W ujęciu tygodniowym GBP stracił 2,53 gr, co czyni go drugą najsłabszą walutą analizowanego okresu.

Podsumowanie tygodnia (13–17 kwietnia 2026)

USD: −4,62 gr (z 3,6374 zł do 3,5912 zł)

EUR: −1,52 gr (z 4,2507 zł do 4,2355 zł)

CHF: −1,10 gr (z 4,6021 zł do 4,5911 zł)

GBP: −2,53 gr (z 4,8845 zł do 4,8592 zł)

Czytaj też:

Sejm zdecydował ws. kryptowalut. Posłowie próbowali odrzucić weto prezydenta

Notowania w minionym tygodniu

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 13 do 17 kwietnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 17 kwietnia

dolar – 3,5912 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,5911 zł

funt szterling – 4,8592 zł

Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia

dolar – 3,5983 zł

euro – 4,2411 zł

frank szwajcarski – 4,5989 zł

funt szterling – 4,8759 zł

Kursy walut – środa, 15 kwietnia

dolar – 3,5939 zł

euro – 4,2370 zł

frank szwajcarski – 4,6024 zł

funt szterling – 4,8749 zł

Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia

dolar – 3,6015 zł

euro – 4,2436 zł

frank szwajcarski – 4,6136 zł

funt szterling – 4,8757 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2507 zł

frank szwajcarski – 4,6021 zł

funt szterling – 4,8845 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

Czytaj też:

TSUE wydał przełomowe wyroki. Banki świętują, a frankowicze?