Złoty dawno nie był taki mocny. Najbardziej spadła cena dolara

To dobry czas dla złotego. Polska waluta kolejny tydzień z rzędu zyskuje wobec wszystkich czterech głównych walut.
Największy spadek notuje dolar amerykański – cena 1 dolara spadła w tym tygodniu o ponad 4 gr. Tracą również euro i funt brytyjski, choć ich spadki nie są tak wyraźne jak w przypadku amerykańskiej waluty.
Najmniej w tym tygodniu stracił frank szwajcarski – choć również kończy tydzień na minusie, jego spadek jest najniższy spośród analizowanych walut.
Analiza tygodnia (13–17 kwietnia 2026)
Dolar amerykański (USD) – największy spadek w ciągu tygodnia
Dolar rozpoczął tydzień na poziomie 3,6374 zł (poniedziałek), by stopniowo tracić w kolejnych dniach. We wtorek kosztował 3,6015 zł, w środę 3,5939 zł, w czwartek 3,5983 zł, a tydzień zakończył na poziomie 3,5912 zł. Łącznie USD potaniał o 4,62 gr w stosunku do poniedziałku, co czyni go najsłabszą walutą tygodnia.
Euro (EUR) – stabilne, ale lekko w dół
Euro w poniedziałek kosztowało 4,2507 zł, a w kolejnych dniach systematycznie traciło na wartości. We wtorek spadło do 4,2436 zł, w środę do 4,2370 zł, w czwartek do 4,2411 zł, a w piątek zakończyło tydzień na poziomie 4,2355 zł. W skali tygodnia EUR potaniało o 1,52 gr.
Frank szwajcarski (CHF) – niewielkie wahania, końcówka słabsza
Frank rozpoczął tydzień na poziomie 4,6021 zł (poniedziałek). We wtorek wzrósł do 4,6136 zł, a następnie stopniowo spadał: w środę 4,6024 zł, w czwartek 4,5989 zł, aż do 4,5911 zł na koniec tygodnia. W ujęciu tygodniowym CHF stracił 1,10 gr.
Funt szterling (GBP) – drugi największy spadek tygodnia
Funt w poniedziałek kosztował 4,8845 zł, a w kolejnych dniach notował niewielkie wahania: we wtorek 4,8757 zł, w środę 4,8749 zł, w czwartek 4,8759 zł, by zakończyć tydzień na poziomie 4,8592 zł. W ujęciu tygodniowym GBP stracił 2,53 gr, co czyni go drugą najsłabszą walutą analizowanego okresu.
Podsumowanie tygodnia (13–17 kwietnia 2026)
- USD: −4,62 gr (z 3,6374 zł do 3,5912 zł)
- EUR: −1,52 gr (z 4,2507 zł do 4,2355 zł)
- CHF: −1,10 gr (z 4,6021 zł do 4,5911 zł)
- GBP: −2,53 gr (z 4,8845 zł do 4,8592 zł)
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 13 do 17 kwietnia 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 17 kwietnia
- dolar – 3,5912 zł
- euro – 4,2355 zł
- frank szwajcarski – 4,5911 zł
- funt szterling – 4,8592 zł
Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia
- dolar – 3,5983 zł
- euro – 4,2411 zł
- frank szwajcarski – 4,5989 zł
- funt szterling – 4,8759 zł
Kursy walut – środa, 15 kwietnia
- dolar – 3,5939 zł
- euro – 4,2370 zł
- frank szwajcarski – 4,6024 zł
- funt szterling – 4,8749 zł
Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia
- dolar – 3,6015 zł
- euro – 4,2436 zł
- frank szwajcarski – 4,6136 zł
- funt szterling – 4,8757 zł
Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia
- dolar – 3,6374 zł
- euro – 4,2507 zł
- frank szwajcarski – 4,6021 zł
- funt szterling – 4,8845 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
