Złoty pod presją. Frank wyraźnie w górę, dolar i funt też rosną

Początek tygodnia nie zaczął się dobrze dla złotego. Polska waluta traci wobec trzech z czterech głównych walut. W porównaniu z piątkowymi notowaniami drożeją dolar, frank szwajcarski i funt, natomiast euro pozostaje niemal stabilne, z minimalnym spadkiem. Najmocniejszy ruch obserwujemy dziś na franku, który wyraźnie umacnia się wobec złotego.

Frank szwajcarski to najmocniejsza waluta dnia – jego wzrost to 1,32 gr na jednym franku.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6005 zł wobec 3,5912 zł w piątek. To wzrost o 0,0093 zł, czyli 0,93 gr. Amerykańska waluta lekko umacnia się względem złotego, odrabiając część wcześniejszych spadków.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2346 zł wobec 4,2355 zł w piątek. Oznacza to minimalny spadek o 0,0009 zł, czyli 0,09 gr. Wspólna waluta pozostaje praktycznie stabilna, notując jedynie kosmetyczną zmianę.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6043 zł, podczas gdy w piątek kosztował 4,5911 zł. To wzrost o 0,0132 zł, czyli 1,32 gr. Jest to dziś największy ruch spośród analizowanych walut – frank wyraźnie zyskuje wobec złotego.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,8598 zł wobec 4,8592 zł w piątek. To wzrost o 0,0006 zł, czyli 0,06 gr. Brytyjska waluta pozostaje stabilna, z bardzo niewielkim umocnieniem.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: +0,93 gr (z 3,5912 zł do 3,6005 zł)

EUR: -0,09 gr (z 4,2355 zł do 4,2346 zł)

CHF: +1,32 gr (z 4,5911 zł do 4,6043 zł)

GBP: +0,06 gr (z 4,8592 zł do 4,8598 zł)

Notowania z 20 kwietnia 2026 r.

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

dolar – 3,6005zł

euro – 4,2346 zł

frank szwajcarski – 4,6043 zł

funt szterling – 4,8598 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 17 kwietnia

dolar – 3,5912 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,5911 zł

funt szterling – 4,8592 zł

Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia

dolar – 3,5983 zł

euro – 4,2411 zł

frank szwajcarski – 4,5989 zł

funt szterling – 4,8759 zł

Kursy walut – środa, 15 kwietnia

dolar – 3,5939 zł euro – 4,2370 zł frank szwajcarski – 4,6024 zł funt szterling – 4,8749 zł

Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia

dolar – 3,6015 zł

euro – 4,2436 zł

frank szwajcarski – 4,6136 zł

funt szterling – 4,8757 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2507 zł

frank szwajcarski – 4,6021 zł

funt szterling – 4,8845 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

