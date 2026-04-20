Złoty pod presją. Frank wyraźnie w górę, dolar i funt też rosną

Początek tygodnia nie zaczął się dobrze dla złotego. Polska waluta traci wobec trzech z czterech głównych walut. W porównaniu z piątkowymi notowaniami drożeją dolar, frank szwajcarski i funt, natomiast euro pozostaje niemal stabilne, z minimalnym spadkiem. Najmocniejszy ruch obserwujemy dziś na franku, który wyraźnie umacnia się wobec złotego.
Frank szwajcarski to najmocniejsza waluta dnia – jego wzrost to 1,32 gr na jednym franku.
Analiza dnia na rynku walut
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6005 zł wobec 3,5912 zł w piątek. To wzrost o 0,0093 zł, czyli 0,93 gr. Amerykańska waluta lekko umacnia się względem złotego, odrabiając część wcześniejszych spadków.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2346 zł wobec 4,2355 zł w piątek. Oznacza to minimalny spadek o 0,0009 zł, czyli 0,09 gr. Wspólna waluta pozostaje praktycznie stabilna, notując jedynie kosmetyczną zmianę.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6043 zł, podczas gdy w piątek kosztował 4,5911 zł. To wzrost o 0,0132 zł, czyli 1,32 gr. Jest to dziś największy ruch spośród analizowanych walut – frank wyraźnie zyskuje wobec złotego.
Funt szterling (GBP)
Funt szterling kosztuje dziś 4,8598 zł wobec 4,8592 zł w piątek. To wzrost o 0,0006 zł, czyli 0,06 gr. Brytyjska waluta pozostaje stabilna, z bardzo niewielkim umocnieniem.
Podsumowanie dnia na rynku walut
- USD: +0,93 gr (z 3,5912 zł do 3,6005 zł)
- EUR: -0,09 gr (z 4,2355 zł do 4,2346 zł)
- CHF: +1,32 gr (z 4,5911 zł do 4,6043 zł)
- GBP: +0,06 gr (z 4,8592 zł do 4,8598 zł)
Notowania z 20 kwietnia 2026 r.
Czytaj też:
Złoty dawno nie był taki mocny. Najbardziej spadła cena dolara
Kursy walut w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 17 kwietnia
- dolar – 3,5912 zł
- euro – 4,2355 zł
- frank szwajcarski – 4,5911 zł
- funt szterling – 4,8592 zł
Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia
- dolar – 3,5983 zł
- euro – 4,2411 zł
- frank szwajcarski – 4,5989 zł
- funt szterling – 4,8759 zł
Kursy walut – środa, 15 kwietnia
- dolar – 3,5939 zł
- euro – 4,2370 zł
- frank szwajcarski – 4,6024 zł
- funt szterling – 4,8749 zł
Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia
- dolar – 3,6015 zł
- euro – 4,2436 zł
- frank szwajcarski – 4,6136 zł
- funt szterling – 4,8757 zł
Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia
- dolar – 3,6374 zł
- euro – 4,2507 zł
- frank szwajcarski – 4,6021 zł
- funt szterling – 4,8845 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
Czytaj też:
Miliony Polaków bez ochrony? Sprawa Zondacrypto wstrząsa rynkiem