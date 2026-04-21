Złoty ma dobry dzień. Ceny dolara i euro lecą w dół

Wtorkowe notowania przynoszą niewielkie umocnienie złotego wobec większości głównych walut. W porównaniu z poniedziałkiem tanieją dolar, euro i funt szterling, natomiast frank szwajcarski jako jedyny zyskuje.

Frank szwajcarski to najmocniejsza waluta dnia – jego wzrost to 0,55 gr na jednym franku.

Analiza dnia na rynku walut

Dolar amerykański (USD)

Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,5970 zł wobec 3,6005 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0035 zł, czyli 0,35 gr. Amerykańska waluta lekko traci wobec złotego, kontynuując delikatną korektę.

Euro (EUR)

Euro kosztuje dziś 4,2320 zł wobec 4,2346 zł w poniedziałek. Oznacza to spadek o 0,0026 zł, czyli 0,26 gr. Wspólna waluta nieznacznie osłabia się względem złotego, choć skala zmiany pozostaje niewielka.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank szwajcarski jest dziś notowany na poziomie 4,6098 zł, podczas gdy w poniedziałek kosztował 4,6043 zł. To wzrost o 0,0055 zł, czyli 0,55 gr. To największy ruch dnia i jedyna zwyżka cenowa – frank ponownie się umacnia i wyróżnia na tle pozostałych walut.

Funt szterling (GBP)

Funt szterling kosztuje dziś 4,8574 zł wobec 4,8598 zł w poniedziałek. To spadek o 0,0024 zł, czyli 0,24 gr. Brytyjska waluta lekko traci, pozostając jednak na stabilnym poziomie.

Podsumowanie dnia na rynku walut

USD: -0,35 gr (z 3,6005 zł do 3,5970 zł)

EUR: -0,26 gr (z 4,2346 zł do 4,2320 zł)

CHF: +0,55 gr (z 4,6043 zł do 4,6098 zł)

GBP: -0,24 gr (z 4,8598 zł do 4,8574 zł)

Kursy walut w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 20 kwietnia

dolar – 3,6005 zł

euro – 4,2346 zł

frank szwajcarski – 4,6043 zł

funt szterling – 4,8598 zł

Kursy walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 17 kwietnia

dolar – 3,5912 zł

euro – 4,2355 zł

frank szwajcarski – 4,5911 zł

funt szterling – 4,8592 zł

Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia

dolar – 3,5983 zł

euro – 4,2411 zł

frank szwajcarski – 4,5989 zł

funt szterling – 4,8759 zł

Kursy walut – środa, 15 kwietnia

dolar – 3,5939 zł

euro – 4,2370 zł

frank szwajcarski – 4,6024 zł

funt szterling – 4,8749 zł

Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia

dolar – 3,6015 zł

euro – 4,2436 zł

frank szwajcarski – 4,6136 zł

funt szterling – 4,8757 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia

dolar – 3,6374 zł

euro – 4,2507 zł

frank szwajcarski – 4,6021 zł

funt szterling – 4,8845 zł

FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.

Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?

NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:

Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.

Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).

Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.

Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?

Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.

Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?

Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.

